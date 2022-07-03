Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании» «Формулы-1». Для испанца эта победа стала первой в карьере в «Ф-1».

Долгое время в гонке лидировал его партнер по команде Шарль Леклер, но ближе к концу гонки его соперники смогли заехать на пит-стопы под желтые флаги и потом на свежей резине обошли гонщика «Феррари».

В итоге, вторым стал Срехио Перес на «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» из-за технических проблем не смог побороться за высокие места и занял седьмую строчку.

Отметим, что уже на первом круге гонки произошла серьезная авария. Машина пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перевернулась и на полной скорости вылетела с трассы. Гонка была остановлена красными флагами, а китайский пилот был немедленно отправлен в больницу. Медицинское обследование показало, что он избежал серьезных травм.

Великобритания

Чемпионат мира

10-й этап

«Гран-при Великобритании»

1. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari)

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 3,779

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 6,225

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 8,546

5. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 9,571

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 11,943

7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 18,777

8. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 18,995

9. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 22,356

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 24,590

11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 26,147

12. Николас Латифи (Канада, Williams) — 32,511

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 32,817

14. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 40,910

Не финишировали: Эстебан Окон (Франция, Alpine), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri), Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo), Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes), Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Александр Албон (Таиланд, Williams)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 181. 2. Серхио Перес — 147. 3. Шарль Леклер — 138. 4. Карлос Сайнс — 127. 5. Джордж Расселл — 111. 6. Льюис Хэмилтон — 93. 7. Ландо Норрис — 58. 8. Валттери Боттас — 44. 9. Эстебан Окон — 39. 10. Фернандо Алонсо — 34. 11. Кевин Магнуссен — 16. 12. Пьер Гасли — 16. 13. Даниэл Риккьярдо — 15. 14. Себастьян Феттель — 15. 15. Юки Цунода — 11. 16. Мик Шумахер — 4. 17. Гуаньюй Чжоу — 3. 18. Ленс Стролл — 2. 19. Александр Албон — 2. 20. Нико Хюлькенберг — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 328. 2. Ferrari — 265. 3. Mercedes — 204. 4. Alpine — 73. 5. McLaren — 73. 6. Alfa Romeo — 47. 7. AlphaTauri — 27. 8. Haas — 20. 9. Aston Martin — 17. 10. Williams — 2