Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании». Перес стал вторым, Хэмилтон — третьим
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании» «Формулы-1». Для испанца эта победа стала первой в карьере в «Ф-1».
Долгое время в гонке лидировал его партнер по команде Шарль Леклер, но ближе к концу гонки его соперники смогли заехать на пит-стопы под желтые флаги и потом на свежей резине обошли гонщика «Феррари».
В итоге, вторым стал Срехио Перес на «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» из-за технических проблем не смог побороться за высокие места и занял седьмую строчку.
Отметим, что уже на первом круге гонки произошла серьезная авария. Машина пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перевернулась и на полной скорости вылетела с трассы. Гонка была остановлена красными флагами, а китайский пилот был немедленно отправлен в больницу. Медицинское обследование показало, что он избежал серьезных травм.
Великобритания
Чемпионат мира
10-й этап
«Гран-при Великобритании»
1. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari)
2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 3,779
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 6,225
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 8,546
5. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 9,571
6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 11,943
7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 18,777
8. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 18,995
9. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 22,356
10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 24,590
11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 26,147
12. Николас Латифи (Канада, Williams) — 32,511
13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 32,817
14. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 40,910
Не финишировали: Эстебан Окон (Франция, Alpine), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri), Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo), Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes), Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Александр Албон (Таиланд, Williams)
Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 181. 2. Серхио Перес — 147. 3. Шарль Леклер — 138. 4. Карлос Сайнс — 127. 5. Джордж Расселл — 111. 6. Льюис Хэмилтон — 93. 7. Ландо Норрис — 58. 8. Валттери Боттас — 44. 9. Эстебан Окон — 39. 10. Фернандо Алонсо — 34. 11. Кевин Магнуссен — 16. 12. Пьер Гасли — 16. 13. Даниэл Риккьярдо — 15. 14. Себастьян Феттель — 15. 15. Юки Цунода — 11. 16. Мик Шумахер — 4. 17. Гуаньюй Чжоу — 3. 18. Ленс Стролл — 2. 19. Александр Албон — 2. 20. Нико Хюлькенберг — 0. 21. Николас Латифи — 0
Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 328. 2. Ferrari — 265. 3. Mercedes — 204. 4. Alpine — 73. 5. McLaren — 73. 6. Alfa Romeo — 47. 7. AlphaTauri — 27. 8. Haas — 20. 9. Aston Martin — 17. 10. Williams — 2