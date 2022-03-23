Бывший гонщик «Формулы-1» назвал лучший дуэт пилотов в этом сезоне

Бывший гонщик «Формулы-1» Жан Алези поделился мыслями о сезоне-2022 и назвал пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса лучшим дуэтом в чемпионате.

«Леклер и Сайнс представляют собой лучший дуэт на стартовой решетке, даже несмотря на то, что они такие разные по характеру. У «Феррари» есть машина, которая будет давать результат в любых условиях. У них самый лучший болид в «Формуле-1». Шарль провел потрясающую гонку в Бахрейне. Ему трижды удалось обогнать Ферстаппена, а для этого нужна не только хорошая машина — необходимо быть великолепным пилотом. Сайнс всегда ведет себя очень спокойно и выступает на стабильном уровне. Иногда он хочет слишком многого, из-за чего теряет немало времени, но в Бахрейне он здорово показал себя, заняв в итоге второе место. Льюис Хэмилтон все еще хочет доказать, что он самый сильный пилот в «Мерседес». В то же время Джордж Расселл будет стремиться победить чемпиона. Вряд ли это будет работать», — цитирует Алези Corriere della Sera.

На первом этапе «Гран-при» сезона-2022 в Бахрейне победил Шарль Леклер. Вторым оказался Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон.

Следующий этап пройдет в Саудовской Аравии 27 марта.