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Сегодня, 16:42

Шумахер поделился ожиданиями от «Гран-при Саудовской Аравии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Саудовской Аравии».

«Это будет первый этап на уличной трассе, будет интересно посмотреть на новые болиды в таких условиях. Интересно, насколько близко мы сможем ехать к ограждению, какие потенциальные повреждения можно получить в случае контакта.
К примеру, в прошлом году в случае небольшого касания можно было отделаться лишь царапинами, но сейчас шины гораздо уязвимее, так что шанс нарваться на проблемы теперь куда выше. Будет интересно посмотреть, как мы, пилоты, справимся с этим», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Шумахера.

«Гран-при Саудовской Аравии» станет второй гонкой сезона-2022 и пройдет с 25 по 27 марта.

Источник: https://www.haasf1team.com/news/mick-schumacher-qa-saudi-arabian-grand-prix-0
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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