Шумахер поделился ожиданиями от «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Хаас» Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Саудовской Аравии».

«Это будет первый этап на уличной трассе, будет интересно посмотреть на новые болиды в таких условиях. Интересно, насколько близко мы сможем ехать к ограждению, какие потенциальные повреждения можно получить в случае контакта.

К примеру, в прошлом году в случае небольшого касания можно было отделаться лишь царапинами, но сейчас шины гораздо уязвимее, так что шанс нарваться на проблемы теперь куда выше. Будет интересно посмотреть, как мы, пилоты, справимся с этим», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Шумахера.

«Гран-при Саудовской Аравии» станет второй гонкой сезона-2022 и пройдет с 25 по 27 марта.