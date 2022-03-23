«Гран-при Лас-Вегаса» может пройти в ноябре 2023 года

Гран-при «Формулы-1», начиная с 2023 года, может проходить в Лас-Вегасе, сообщает обозреватель Sports Business Journal Адам Стерн.

Организаторы гонки в Лас-Вегасе и руководство «Формулы-1» близки к заключению контракта, после чего сразу последует официальное объявление.

При этом сообщается, что «Гран-при Лас-Вегаса» предлагается сделать ночным, а проводиться этап будет в ноябре.

Напомним, что «Гран-при Лас-Вегаса» проводился дважды в истории, в 1981 и 1982 годах. На стоянке знаменитого отеля была организована временная трасса, а этап получил название «Гран-при Сизарс-Пэласа».