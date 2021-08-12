«Астон Мартин» не будет подавать новую апелляцию на решение по дисквалификации Феттеля
«Астон Мартин» отказался от подачи апелляции на решение стюардов ФИА оставить в силе дисквалификацию Себастьяна Феттеля.
«Рассмотрев нашу позицию и отметив, что вердикт стюардов ФИА признал наличие новых доказательств отказа топливной системы, мы, тем не менее, отзываем апелляцию, так как считаем, что это перевешивает выгоду от слушаний», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
Феттель финишировал вторым в гонке на «Гран-при Венгрии», но позднее был дисквалифицирован. В баке его болида было недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 литра вместо одного, необходимого по регламенту.
Команда уже подавала апелляцию на решение о дисквалификации, но стюарды ее отклонили и оставили первоначальный вердикт в силе.
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