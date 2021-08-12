«Астон Мартин» не будет подавать новую апелляцию на решение по дисквалификации Феттеля

«Астон Мартин» отказался от подачи апелляции на решение стюардов ФИА оставить в силе дисквалификацию Себастьяна Феттеля.

«Рассмотрев нашу позицию и отметив, что вердикт стюардов ФИА признал наличие новых доказательств отказа топливной системы, мы, тем не менее, отзываем апелляцию, так как считаем, что это перевешивает выгоду от слушаний», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

HUNGARIAN GP UPDATE: Having considered our position and having noted the FIA stewards' verdict that there was clear new evidence of a fuel system failure, we have nonetheless withdrawn our appeal on the basis that we believe doing so outweighs the benefits of it being heard. pic.twitter.com/usEmaXPKpd — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 12, 2021

Феттель финишировал вторым в гонке на «Гран-при Венгрии», но позднее был дисквалифицирован. В баке его болида было недостаточно топлива для взятия контрольной пробы технической комиссией — 0,3 литра вместо одного, необходимого по регламенту.

Команда уже подавала апелляцию на решение о дисквалификации, но стюарды ее отклонили и оставили первоначальный вердикт в силе.