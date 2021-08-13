Фернандо Алонсо: «Если бы я сейчас соревновался с собой 23-летним, то одной левой бы победил»

40-летний пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, как возраст влияет на его поведение на трассе.

«Я чувствую обратное тому, что видят люди извне. Кажется, в соцсетях неверно понимают, в каком возрасте на что способен спортсмен.

У нас не «Тур де Франс», не Олимпиада и не футбол, где люди выходят на пик в 23 года. Если бы я сейчас соревновался с собой 23-летним, то одной левой бы победил. И я думаю, дело не во мне, все дадут вам такой ответ. У нас ты не становишься быстрее от того, что ты моложе. В автоспорте это так не работает», — цитирует Алонсо The Race.