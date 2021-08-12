Мазепин рассказал о задачах «Хааса» в следующем сезоне
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, чего ждет от следующего сезона.
«Я стараюсь быть более консервативным в своих суждениях и амбициях, потому что нам нужно приложить максимум усилий, а затем убедиться в том, что наши ожидания не слишком завышены.
Иногда, если у вас слишком завышенные ожидания, то вы слишком стараетесь и в итоге показываете худшие результаты.
Я думаю, что бороться за очки никогда не будет легко, потому что остальные девять команд тоже не спят. Все хотят получить очки и бороться за позиции в Кубке конструкторов. Это действительно сложно, но я считаю, что мы будем лучше, чем в этом году. Это наша цель. Уверен, что в какой-то момент мы будем бороться за них», — приводит слова Мазепина Gpfans.
В текущем сезоне «Хаас» еще не набрал ни одного очка в зачете Кубка конструкторов.
17 июля стало известно, что Мазепин продолжит выступать за «Хаас» в сезоне-2022.
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/f1-news/68528/mazepin-conservative-in-2022-haas-expectations/
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