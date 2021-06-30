Самая сексуальная шестовичка мира и отряд ходоков из Мордовии. Кто из на наших легкоатлетов остался без Олимпиады

В финальную десятку вошли далеко не все достойные. В Токио должны были поехать более 40 атлетов.

Состав российской легкоатлетической сборной на предстоящие Олимпийские игры утвержден. Мы уже писали про десятку, которая выступит в Токио, и ближе к главному старту года будем знакомить с этими спортсменами подробнее.

А пока давайте вспомним тех, кто при нормальных раскладах точно вошел бы в команду и мог крепко пошуметь в Японии, но в силу санкций World Athletics или решения ВФЛА останется дома. Екатерина Конева в своем недавнем интервью «СЭ» говорила, что они, «пешки и средний класс», вообще никому не нужны. Не так жестко, но примерно в том же стиле высказывались и другие, кто не попал в Токио.

Поэтому мы считает правильным со своей стороны еще раз отметить тех, кто должен был быть в этой олимпийской команде.

Полина Миллер, 400 м

Ей всего 21 год. На момент законсервирования ВФЛА было 15 — совсем девочка. Практически всю спортивную жизнь она живет в нейтральном статусе.

Полина очень яркая, красивая и быстрая. На ЧР победила на 400 м. С личным рекордом — 50,87. В Токио даже для попадания в финал нужно было бы бежать быстрее. Но где прогрессировать молодому спортсмену, если не на таких стартах? Миллер точно заслуживала своего шанса.

Сардана Трофимова, марафон

Сардана тоже не входила бы в число фаворитов в женском марафоне. Но якутская бегунья олицетворяет целый пласт популярнейшего направления. Бум любительского бега добрался и до России. У каждого есть как минимум один знакомый, который участвует в полумарафонах и марафонах. И такие люди, как Трофимова или Искандер Ядгаров, несмотря на средние для мирового уровня результаты, сейчас гораздо популярнее чуть ли не всех классических атлетов со стадиона.

Сардана одним своим участием притянула бы к олимпийскому марафону огромное количество телезрителей.

Тимур Моргунов, шест

Здесь комментарии не требуется. Моргунов — один из немногих, кто пару лет назад на равных бился с Армандом Дюплантисом, и в Токио он точно претендовал бы на призы. Но WA без объяснения причин оставила Тимура без нейтрального статуса. Это жуть.

Полина Кнороз, шест

Кнороз с прыжком на 4,75 м — седьмая в мировом рейтинге. Ей всего 21 год, и ее уже сейчас называют секс-символом мировых прыжков с шестом. А ведь она еще не выступала на зарубежных стартах. Они, к слову, впереди. У Полины совсем скоро соревнования в Швеции и дебют в «Бриллиантовой лиге» в Монако. Там она собирается покорить спортивный мир не только яркой внешностью, но и высокими прыжками.

Екатерина Ивонина, 3000 с/п

На чемпионате России в Чебоксарах Екатерина без конкуренции промчалась по седьмому результату сезона в мире (9.13,76). Не надо быть экспертом, чтобы понимать: в соперничестве с американками и африканками Ивонина способна приблизиться к рубежу 9 мин ровно. А это космос.

Екатерина Конева, тройной

Екатерина вот уже который год стабильно штампует по 14,50-14,70 м без какой-либо мотивации. Она знает, что из-за дисквала 14-летней давности статус WA ей не даст. Но даже так она стабильно в мировых топ-8. Дай ей надежду на международные старты — и наверняка придет результат в районе 15 м. Это уровень олимпийской медали.

Ходоки

Если вы думаете, что из-за многочисленных скандалов российская спортивная ходьба загнулась, то сильно ошибаетесь. Елена Лашманова, Сергей Широбоков, Сергей Раков, Рейхан Каграманова, Маргарита Никифорова — все они претендовали бы на медали японской Олимпиады. Но у кого-то был дисквал в прошлом, кто-то был замечен на тренировках с Виктором Чегиным, а кто-то просто не получил нейтральный статус без объяснения причины.

Однако, если ВФЛА когда-то разбанят, наши ходоки, кажется, снова оккупируют пьедесталы всех больших турниров.

Метатели

Александр Лесной (ядро), Софья Палкина (молот) и Екатерина Строкова (диск) не претендовали бы на победу в Токио. Но, участвуя в соревнованиях с сильнейшими, явно прогрессировали бы. И тогда разрыв между мировыми и российскими силачами не рос бы так стремительно. Это жизненно необходимо для перспективы вида спорта. Если упустим слишком много, догонять потом будет очень тяжело. Посмотрите на баскетбол или мужской гандбол.

Кристина Сивкова и Владимир Никитин

Так и не выполнила норматив на 100 м главный спринтер страны Кристина Макаренко. Но с ней — сплошная подстава. Прошлого летнего сезона практически не было, а в этом в Брянске сломалась электроника, а в Чебоксарах случилась беда с ложными фальстартами. Человеку просто не дали реализоваться на главной дистанции. При этом на 200 м норматив у Кристины имеется.

Владимир Никитин — очень талантливый стайер, который может побить рекорды страны на всех средних дистанциях и точно конкурентоспособен как минимум на европейском уровне. У него есть норматив на 1500 м (а квалификационная планка очень высокая, так, на 10 000 м не сумел показать нужных секунд четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара), и посмотреть на него на международных стартах хотели бы плюс-минус все. Но — нет нейтрального статуса.

После ЧР-2021 Владимир дал понять, что устал от этой безысходности и в шоссейных полумарафонах видит куда больше перспектив — там хотя бы можно заработать. Так мы можем потерять топового средневика, которых у нас не было со времен Юрия Борзаковского.

У кого еще есть олимпийский норматив, помимо уже перечисленных:

Аксана Гатауллина и Ирина Иванова (шест), Денис Лукьянов и Андрей Романов (молот), Елена Соколова (длина), Анна Тропина и Марина Ковалева (марафон), Ольга Вовк, Наталья Аристархова и Константин Плохотников (3000 м с/п), Антонина Кривошапка (400 м), Дмитрий Сорокин и Дарья Нидбайкина (тройной), Анна Чичерова (высота), Дмитрий Тарабин (копье), Марина Ковалева (2:29:26) — марафон.

При нормальных раскладах в Токио-2020 выступило бы не десять, а 42 российских легкоатлета.