Закрытый клуб. Стала известна десятка легкоатлетов, которые представят Россию в Токио

Как минимум, по одной позиции решение крайне спорное.

В воскресенье на стадионах в Чебоксарах в закрытом режиме прошло заседание тренерского совета. Решалась судьба состава сборной на Олимпиаду. Напомним, что из-за санкций со стороны World Athletics, у нас очень ограниченная квота. Всего 10 человек. Официально ВФЛА еще ни о чем не объявляло. Журналистам было сказано, что, в соответствии с этическим кодексом, до понедельника все будут держать рот на замке — и только после одобрения исполкома федерации список выкатят на всеобщее обозрение. Но, как это обычно бывает, слив информации случился моментально.

Итак, десятка получилась следующей:

— Мария Ласицкене

— Анжелика Сидорова

— Сергей Шубенков

— Илья Иванюк

— Михаил Акименко

— Дарья Клишина

— Илья Шкуренев

— Василий Мизинов

— Эльвира Хасанова

— Валерий Пронкин

* если Тимур Моргунов получит нейтральный статус в понедельник, его ввернут в десятку

Второй удар за два дня

По большому счету первая восьмерка проходила железно и без вопросов, и интрига была только по двум местам. Их отдали метателю молота и представительнице ходьбы. И тут не все так очевидно. Для начала остановимся на Пронкине и Хасановой. Валерий — вице-чемпион мира-2017. Парень реально талантливый. Но загвоздка по нему в том, что после того самого старта ни одного международного старта у него было. В основном — из-за травм. На чемпионате страны Чебоксарах 26-летний Пронкин метнул 74,72 м — это очень средне. Стал вторым. Но месяц назад на соревнованиях в Адлере он показал 79,06 м. Это седьмой результат сезона в мире. Как ни крути, это аргумент.

Хасанова — «ходочка» из Мордовии. Ей 21 год. Что интересно, на чемпионате России-2021 она стала только третьей. Но у опередивших ее Елены Лашмановой и Рейхан Каграмановой нейтрального статуса нет. А у Эльвиры, несмотря на лишь бронзу на национальном чемпионате, высокое восьмое место в мировом топ-листе.

Теперь про недовольных. На место в десятке точно надеялась, например, перспективная Полина Миллер (бег на 400 м). Но, если отталкиваться от результатов мирового уровня, то решение по ней понять можно. По европейским меркам молодая спортсменка в полном порядке, но вот на чемпионате США-2021 сразу восемь девушек пробежали быстрее чемпионки России-2021.

А вот по другой Полине — вопросы большие. Речь о шестовичке Кнороз. У нее в активе прыжок на 4,75 м. Это седьмой результат сезона в мире. И в субботу вечером ей прилетел нейтральный статус. Как бы прокомментировал Валерий Карпин: «Ну и?». Почему ее нет?

Интересно, но самой спортсменке накануне говорили, что в заветную десятку она точно попадает. А самая соль в том, что она — девушка Тимура Моргунова. Того самого, который в субботу вечером пережил одну из главных драм в своей жизни. Всем прилетел статус, а ему — нет. И Кнороз со слезами на глазах говорила об этом Тимуру после его выступления, а он ее успокаивал: «Ничего, самое главное, что поедешь ты».

И тут такое. Второй удар за два дня.

Крайне тонкая субстанция

Комментариев от ВФЛА на этот счет мы сегодня не дождемся. Потому что официально они ни о чем не объявляли. Но ситуация странная. Если бы Хасанова была шестой в рейтинге — никаких вопросов. Но брать восьмую через голову седьмой — странно. Может быть, тренерский совет виртуально выкинул из рейтинга Лашманову и Каграманову (их же все равно не будет в Токио). Да еще двух китаянок (потому что в их пять в топ-6, а на Олимпиаде выступят только три).

Но если уходить в область домыслов, то можно пофантазировать, что Кнороз могла бы прыгнуть 4,80 м в Чебоксарах, если бы не было ошибки организаторов с матами и корытом. А в ходьбе еще не выступали в этом сезоне японки (сразу двое были в десятке на ЧМ-2019) и потенциально они должны дома выступить очень мощно.

Все такого рода фантазии — крайне тонкая субстанция. В такой сложной ситуации правильнее исходить из рейтинга и фактов. А они таковы, что Кнороз сейчас имеет все основания ощущать себя обманутой.