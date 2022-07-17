Олимпийский чемпион из США стал потомственным допингером. Скандальная дисквалификация

Один из лучших американских бегунов на 400 метров Рэндольф Росс не допущен на чемпионат мира из-за «вмешательства в антидопинговый процесс».

На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США) грянули первые допинговые скандалы. Олимпийский чемпион в эстафете 4х400 метров Рэндольф Росс и кенийский марафонец Лоуренс Чероно отстранены от выступлений по инициативе антидопинговых органов. Последний пойман на триметазидине — том же самом препарате, из-за которого прошлой зимой возникли неприятности у российской фигуристки Камилы Валиевой. А вот причина дисквалификации Росса обозначена как «вмешательство в антидопинговый процесс, связанное с поведением спортсмена в ходе расследования потенциального нарушения информации о местонахождении». С учетом того, что отец Рэндольфа — Дуэйн Росс — в свое время тоже отсидел за допинг, а сейчас является довольно известным тренером, ситуация выглядит совсем уж нехорошо.

Наказание будет суровым

Дело Рэндольфа Росса в официальном пресс-релизе описано довольно скупо, и очевидно, что до вынесения окончательного вердикта (а на это может уйти минимум полгода) подробностей мы не узнаем — если конечно не заговорит сам обвиняемый. Однако мы, к сожалению, очень хорошо знаем, что такое «вмешательство в антидопинговый процесс». В случае с 21-летним американцем дело начались с неудачной попытки тестирования спортсмена 18 июня. Антидопинговые инспекторы не нашли Рэндольфа в том месте и в то время, которые он обозначил в системе ADAMS. За то же самое перед Олимпиадой-2020 получил двухлетнюю дисквалификацию коллега Росса по спринтерской сборной США Кристиан Коулман. Однако Коулман получил целых четыре «флажка», а Росс, судя по всему, засыпался с первого же раза. Так не бывает.

Поэтому очевидно, что со стороны нарушителя имела место попытка аннулировать злополучный «флажок». Речь либо о предоставлении поддельной справки об экстренной ситуации — за такой обман российский прыгун в высоту Данил Лысенко в свое время получил четыре года. Либо Рэндольф пытался подкупить допинг-офицеров — за это, согласно Кодексу ВАДА, тоже полагается четыре года, но такие действия могут быть расценены и как уголовное преступление — тогда в дело вступит гражданский суд. В любом случае, Росс, помимо пропуска чемпионата мира, получит достаточно серьезную добавку к наказанию. Ну, и большой минус к репутации как «наследственный допингер». Ведь в прошлом у отца атлета тоже были проблемы с запрещенкой.

Яблоко от яблони упало недалеко

Дуэйн Росс-старший завоевал бронзу чемпионат мира в 1999 в беге на 110 метров с барьерами, участвовал в Олимпиаде-2004, но завершил карьеру спортсмена большим скандалом. В 2007-м все его результаты за шесть лет были аннулированы, а Дуэйн получил еще два года дисквалификации по знаменитому «делу BALCO». Росс-старший тренировался у Тревора Грэма, который кормил дизайнерским допингом таких звезд как Мэрион Джонс, Тим Монтгомери и Джастин Гэтлин. Джонс и Грэм за дачу ложных показаний по этому делу получили тюремные сроки. Так что Дуэйн еще легко отделался. Но, самое удивительное, что со временем Росс стал в США довольно известным тренером. Вот она — нулевая терпимость допингу в действии.

В настоящий момент бывший допингер занимает пост главного специалиста по легкой атлетике в университете Теннесси. У него много талантливых учеников и профессиональных наград, но настоящая гордость до недавнего времени — сын Рэндольф. Этому спринтеру принадлежит три лучших результата в беге на 400 м на открытом воздухе в истории NCAA. В составе сборной США Росс-младший завоевал золото в эстафете 4х400 метров на Олимпиаде в Токио. Правда, бежал он только в предварительном забеге, а в финале был заменен. В любом случае, нынешние неприятности не приведут к пересмотру чемпионского результата американцев на Играх-2020. Ведь проблемы Росса имеют отношение только к нынешнему лету. Кстати, в эстафете 4х100 метров на ОИ-2020 уже состоялось лишение сборной Великобритании серебряных наград из-за допинга Чиджинду Уджа.

Неспешные тесты

Что касается отстранения кенийца Лоуренса Чероно, то победитель марафонов в Бостоне и Чикаго в 2019 году, сдал положительную пробу на триметазидин во время внесоревновательного теста 23 мая. Триметазидин — препарат, который используется для лечения кардиологических проблем в комплексе с другими лекарствами. Однако смысла в применении его в беге на длинные дистанции особо нет, как и в фигурном катании. Напомню, что триметазидин фигурирует и в деле олимпийской чемпионки из России Камилы Валиевой, причем этим сходство в ситуациях с россиянкой и Чероно не ограничивается. Валиева пострадала из-за проволочек с обработкой ее биопробы в Стокгольмской лаборатории, а в случае с кенийцем никуда не спешила лаборатория из Лозанны.

Чероно узнал о неблагоприятном результате своего анализа уже после того, как прибыл на чемпионат мира в Юджин. В результате дисциплинарный орган по легкой атлетики (AIU) подал официальную жалобу из-за «неприемлемой задержки» с информацией, которая лишила сборную Кении возможности заменить Лоуренса. Чероно с личным рекордом 2:03.04 был одним из фаворитов марафона на ЧМ-2022, но в кенийской команде, несмотря на все допинговые скандалы, практически любой спортсмен претендует на награды турниров любого уровня в забегах на средние и длинные дистанции. И проволочки с проверкой допинг-теста точно ударили по медальным перспективам кенийцев. В деле Валиевой Стокгольмская лаборатория объясняла свою неспешность пандемией. Интересно, что теперь скажут их коллеги из Лозанны?