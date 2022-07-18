Перед ней преклоняется даже Усейн Болт. Почему Фрейзер-Прайс — величайшая бегунья в истории

Из ямайских трущоб — к звездам.

Чемпионат мира

Женщины. 100 м

1. Шелли-Энн Фрэзер-Прайс (Ямайка) — 10,67

2. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,73

3. Элейн Томпсон-Эрах (Ямайка) — 10,81.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс живая легенда легкой атлетики. Нам повезло жить в эру этой величайшей бегуньи. Хотя, кажется, сейчас мы просто не осознаем масштабов ее величины. За последние 15 лет все настолько привыкли к эпатажной 152-сантиметровой спортсменке, что ее спортивный путь и беспрецедентное долголетие воспринимаются как норма.

А это — не так. Ее карьера ненормальна и уникальна. Настолько, что можно уже сейчас смело говорить: Фрейзер-Прайс — величайшая бегунья в истории.

Ее провожали еще после Рио

Она росла в гетто и до сих пор хорошо помнит все, что там происходило. Мама Шелли-Энн случайно забеременела в 15. Она росли в абсолютной нищете, грязи и голоде в самом криминальном районе Кингстона. С двумя братьями. Чтобы выжить, нужно было быть подвижной. И Фрейзер в этом смысле была в полном порядке. Спорт, как это часто бывает в таких случаях, стал спасением для ребенка. Она бегала как для себя, так и от своих проблем. В 16 лет дала сотку за 11,57. Это — результат второго места на чемпионате России-2021.

Спустя три года поступила в универ. Там попала в группу Стефена Френсиса, среди учеников которого, например, Асафа Пауэлл. Тренер вспоминал, что она была безумно ленивой, слабой, постоянно опаздывала, а то и прогуливала занятия. Но даже так 20-летняя юниорка попала в состав сборной Ямайки 4х100 на ЧМ-2007. Та эстафета стала второй. После этого в голове у Фрейзер что-то щелкнуло.

Спустя год они вместе с Усейном Болтом зажигали в Пекине. В Ямайке всегда были крутые спринтеры, но именно эти двое стали первыми в истории страны, кто выиграл престижнейшие 100 м на Олимпийских играх.

Шелли-Энн стала звездой. И ей понравилось. На каждый большой турнир она готовила новый образ. Ее прически — отдельный вид искусства. Ну и косила медали мешками. Это воспринималось обыденно. Перефразируя Ремарка: «Одно золото чемпионата мира — колоссальное достижение, десяток — статистика».

Ямайская ракета выигрывала каждый год: то 100 м, то 200, то 4х100, то, как на ЧМ-2013 в Москве — все сразу. Когда она забрала сотку в Пекине-2015 — стала единственной женщиной в истории, кому удалось выиграть на этой дистанции сразу три ЧМ. Из мужчин подобное проворачивали Болт, Карл Льюис и Морис Грин.

После Рио-2016, где из-за травмы она завоевала «лишь» бронзу на 100 м и серебро в 4х100, казалось, карьера золотой девочки подходит к концу. Она ушла от Стефена Френсиса, а в августе 2017-го стала мамой. Спустя пару месяцев ей исполнился 31 год.

Она вообще человек?

Откуда у нее, выигравшей к тому моменту вообще все, осталась хоть какая-то мотивация — загадка века. Ее хороший друг Болт после ЧМ-2017 завязал. У Усейна не осталось ни сил, ни эмоций.

Фрейзер-Прайс же после двух вторых мест на чемпионате Ямайки приехала на ЧМ-2019 — и как в старые добрые оформила победный дубль! 100 и 4х100! Четыре раза стометровку на чемпионатах мира не выигрывал даже Болт! Она же в свои почти 33 стала самой возрастной победительницей на этой дистанции в истории.

Следующий год — пандемия. Казалось, время работает против нее. Но Шелли-Энн в 2021-м обновила личные рекорды и на 100, и на 200 м! Причем ее 10,60 на сотне — третий результат в мировой истории. Быстрее было только у Элейн Томпсон-Херы (10,54) и скандальной Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49).

Олимпийский Токио — личное серебро на 100 и очередная победа в эстафете. Казалось, это уже точно восклицательный знак в величайшей карьере.

Но только что в Юджине, в ночь с воскресенья на понедельник, бесподобная Шелли-Энн выдала очередную бомбу — она... в пятый раз выиграла любимые 100 м на ЧМ. Причем ее 10,67 — это рекорд чемпионатов мира. Сама ямайская ракета стала самой возрастной спортсменкой, победившей в личной дисциплине на треке. Ей скоро 36.

Но она и не думает на покой. Во-первых, впереди эстафета. Выиграет Ямайка — она догонит Болта по золотым медалям на чемпионатах мира. У него их 11 и Усейн, кстати, выписывает ей космические респекты при каждом удобном случае. Во-вторых, всего два года осталось до Парижа. И снова взять 100 м на Олимпийских играх спустя 16 лет ей кажется безумно интересным квестом. В-третьих, она все еще планирует решить вопрос с мировым рекордом. Последние два пункта не кажутся реальными для нормального человека, но и Фрейзер-Прайс с ее достижениями не сильно похожа на землянку.