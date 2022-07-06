Якутский марафонец с гвинейскими корнями лишился медали из-за помощи мамы на финише

Видео дня в эту среду — из малоизвестного села Борогонцы Республики Саха.

На видео темнокожий парень из Якутии Артур Бурцев. Дистанцию 10 километров в 30-градусную жару он пробежал первым практически до финиша, но за несколько метров до ленточки лидеру стало плохо, он перешел на шаг, то пятился назад, то вбок и завис над финишной чертой, которую успел пересечь обогнавший Бурцева соперник.

Но и серебра Бурцев не увидел — дело в том, что последний шаг через черту ему помогла сделать мама, выбежавшая на дорожку. Бурцева дисквалифицировали. А перед этим долго приводили в чувство и унесли на носилках в машину скорой помощи.

Артур Бурцев.

Перед жарой прошел ураган

Событие в Якутии сейчас проходит важнейшее — это VIII Спортивные игры народов Якутии. Билетов на открытие и закрытие не достать, а погода тоже отмечает действо празднично и наотмашь — в день открытия село накрыло ураганом.

Местные СМИ пишут об этом с особой поэтичностью — ведь хляби небесные разверзлись после открытия памятника местному легендарному силачу Майагатта Бэрт Хара.

Отрывок из статьи. SakhaLife

Алгыса, якутского благословения, который обычно проводят на таких мероприятиях, на этот раз не было — вот природа и рассвирепела.

Так что Бурцев выступал не только за себя, но и за родной улус. А в итоге победа ушла представителю Мегино-Кангаласского улуса Константину Драгунову. А программа на играх обширная: стрельба из лука, гиревой спорт, баскетбол 3 х 3, мини-футбол, шахматы и шашки — забавы на любой вкус.

У Бурцева уникальные корни и семья

Бурцев — настоящая звезда Якутии. Много лет он выигрывает стайерские дистанции в разных точках России, но чаще — в Петербурге, где живет, и родной Якутии. В этом году он, к примеру, победил на Московском полумарафоне в забеге на 5 километров. Но результат 15 минут 16 секунд сильно уступает чемпионату России — там «выбегают» из 13:30.

У Артура есть сестра Нюргуяна, она также чемпионка Игр Манчаары, как зовут местную Спартакиаду якуты, и Игр народов республики. А тренирует пару та самая мама, Тамара Николаевна.

Артур и Нюргуяна Бурцевы. News.Ykt.ru

В интервью ребят сквозит прекрасный якутский региональный колорит. Например, Бурцев после побед на Играх 2019 года говорил так:

— Я чувствую поддержку не только со стороны болельщиков на трибунах стадиона, но и из своей родной деревни, улуса.

А репортер якутского издания «Без формата» бодро добавляет: «Двухкратный чемпион Игр не перестает восхищаться стадионом «Амма-Олимп», который не уступает федеральным и надеется, что в Борогонцах, где пройдут следующие Игры народов республики, построят стадион не хуже Амгинского» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»).

И ведь построили! Правда, теперь легкоатлетические соревнования на нем будут проводить рано утром, чтобы никто не повторил опыт Бурцева.

Сестра Артура Нюргуяна выигрывала якутские забеги еще восемь лет назад. Тогда в интервью порталу News.Ykt.ru она рассказывала о своей семье:

— Нас в семье трое — мама, я и мой брат. Мы с мамой живем в Питере. Отца давно нет, он ушел от нас еще до моего рождения. Я его никогда не видела. Моя мать переехала в Ленинград, когда ей было 18 лет, познакомилась с отцом, они вместе учились. Мы с братом родились здесь, в Санкт-Петербурге. Артур понимает по-якутски, но не говорит. Я в детстве говорила на якутском, но сейчас уже все позабыла, в памяти остались только самые простые слова.

Это совершенно глупое суждение, что цвет кожи может повлиять на твои спортивные достижения. Например, Лю Сян — знаменитый китайский легкоатлет. Я горда собой и безумно счастлива, что представляла свой родной край, защищала честь и достоинство Усть-Алданского района, землю своих предков и родных, — эмоционально рассказывала темнокожая якутка.

В Якутии удивили мировым рекордом

В последнее время Якутия все чаще становится главным источником инфоповодов в российской легкой атлетике. Месяц назад там установили мировой рекорд на полумарафонской дистанции — правда, потом оказалось, что трассу продолжили на 16, а не 21 километр.

Как бы цинично это ни звучало — подобные драмы и курьезы привлекают внимание к соревнованиям, о которых иначе бы никто не узнал. Может, якутских шаманов в нашу Всероссийскую федерацию легкой атлетики выбрать?