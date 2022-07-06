Якутский марафонец с гвинейскими корнями лишился медали из-за помощи мамы на финише
На видео темнокожий парень из Якутии Артур Бурцев. Дистанцию 10 километров в 30-градусную жару он пробежал первым практически до финиша, но за несколько метров до ленточки лидеру стало плохо, он перешел на шаг, то пятился назад, то вбок и завис над финишной чертой, которую успел пересечь обогнавший Бурцева соперник.
Но и серебра Бурцев не увидел — дело в том, что последний шаг через черту ему помогла сделать мама, выбежавшая на дорожку. Бурцева дисквалифицировали. А перед этим долго приводили в чувство и унесли на носилках в машину скорой помощи.
Перед жарой прошел ураган
Событие в Якутии сейчас проходит важнейшее — это VIII Спортивные игры народов Якутии. Билетов на открытие и закрытие не достать, а погода тоже отмечает действо празднично и наотмашь — в день открытия село накрыло ураганом.
Местные СМИ пишут об этом с особой поэтичностью — ведь хляби небесные разверзлись после открытия памятника местному легендарному силачу Майагатта Бэрт Хара.
Алгыса, якутского благословения, который обычно проводят на таких мероприятиях, на этот раз не было — вот природа и рассвирепела.
Так что Бурцев выступал не только за себя, но и за родной улус. А в итоге победа ушла представителю Мегино-Кангаласского улуса Константину Драгунову. А программа на играх обширная: стрельба из лука, гиревой спорт, баскетбол 3 х 3, мини-футбол, шахматы и шашки — забавы на любой вкус.
У Бурцева уникальные корни и семья
Бурцев — настоящая звезда Якутии. Много лет он выигрывает стайерские дистанции в разных точках России, но чаще — в Петербурге, где живет, и родной Якутии. В этом году он, к примеру, победил на Московском полумарафоне в забеге на 5 километров. Но результат 15 минут 16 секунд сильно уступает чемпионату России — там «выбегают» из 13:30.
У Артура есть сестра Нюргуяна, она также чемпионка Игр Манчаары, как зовут местную Спартакиаду якуты, и Игр народов республики. А тренирует пару та самая мама, Тамара Николаевна.
В интервью ребят сквозит прекрасный якутский региональный колорит. Например, Бурцев после побед на Играх 2019 года говорил так:
— Я чувствую поддержку не только со стороны болельщиков на трибунах стадиона, но и из своей родной деревни, улуса.
А репортер якутского издания «Без формата» бодро добавляет: «Двухкратный чемпион Игр не перестает восхищаться стадионом «Амма-Олимп», который не уступает федеральным и надеется, что в Борогонцах, где пройдут следующие Игры народов республики, построят стадион не хуже Амгинского» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»).
И ведь построили! Правда, теперь легкоатлетические соревнования на нем будут проводить рано утром, чтобы никто не повторил опыт Бурцева.
Сестра Артура Нюргуяна выигрывала якутские забеги еще восемь лет назад. Тогда в интервью порталу News.Ykt.ru она рассказывала о своей семье:
— Нас в семье трое — мама, я и мой брат. Мы с мамой живем в Питере. Отца давно нет, он ушел от нас еще до моего рождения. Я его никогда не видела. Моя мать переехала в Ленинград, когда ей было 18 лет, познакомилась с отцом, они вместе учились. Мы с братом родились здесь, в Санкт-Петербурге. Артур понимает по-якутски, но не говорит. Я в детстве говорила на якутском, но сейчас уже все позабыла, в памяти остались только самые простые слова.
Это совершенно глупое суждение, что цвет кожи может повлиять на твои спортивные достижения. Например, Лю Сян — знаменитый китайский легкоатлет. Я горда собой и безумно счастлива, что представляла свой родной край, защищала честь и достоинство Усть-Алданского района, землю своих предков и родных, — эмоционально рассказывала темнокожая якутка.
В Якутии удивили мировым рекордом
В последнее время Якутия все чаще становится главным источником инфоповодов в российской легкой атлетике. Месяц назад там установили мировой рекорд на полумарафонской дистанции — правда, потом оказалось, что трассу продолжили на 16, а не 21 километр.
Как бы цинично это ни звучало — подобные драмы и курьезы привлекают внимание к соревнованиям, о которых иначе бы никто не узнал. Может, якутских шаманов в нашу Всероссийскую федерацию легкой атлетики выбрать?