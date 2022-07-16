Американцы задержали визы почти сотне участников чемпионата мира. Позор в легкой атлетике

Многие спортсмены не смогут выступить в Юджине из-за бюрократических проволочек в посольствах США.

Самое массовое соревнование года в большом спорте — чемпионат мира по легкой атлетике — стартовал в США на фоне громкого визового скандала. Почти сто участников турнира — спортсменов и тренеров — не смогли прибыть к месту стартов в город Юджин (штат Орегон), либо приехали всего за несколько часов до своего выступления из-за медлительности с оформлением въездных документов в консульствах США по всему миру — в основном в Азии и Африке. Решение проблем подобного рода еще на стадии заявки должен гарантировать оргкомитет. Однако крупнейший со времен Олимпиады-1996 заезд иностранных легкоатлетов оказался непосильной задачей для структур американского госдепартамента. Ответственные лица уверяют, что виной всему — ковидные ограничения, которые привели к дополнительным бюрократическим сложностями.

Жалкая и постыдная ситуация

Как это ни странно, США впервые в истории принимают чемпионат мира по легкой атлетике, который проводится с 1983 года. И первый блин явно получается комом. На этот раз в соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов, представляющих более 200 стран. С учетом тренеров, физиотерапевтов, судей и официальных лиц в турнир в Юджине влечены более 5500 человек. Организаторы уверяют, что проблемы с визами возникли всего у одного процента гостей. Однако, по данным World Athletics ситуация намного сложнее. Совместной группой по допуску, состоящей из представителей Олимпийского комитета США, оргкомитета Oregon22 и World Athletics, пришлось разбираться с 374 визовыми досье, к которым возникли вопросы у американских консульских органов. К первому дню соревнований 99 таких дел так и не завершились выдачей виз.

«Мы занимаемся этим уже несколько месяцев, и сделали все возможное, — прокомментировал ситуацию президент World Athletics Себастьян Коэ. — Мы боремся за каждого спортсмена, но это очень сложно. В процентном выражении проблемных дел не так много, но когда в число отказников попадает конкретный спортсмен, это очень неприятно. Мы будем работать до последней минуты и даже после начала соревнований, ведь они будут идти десять дней, а некоторые атлеты стартуют ближе к концу турнира. Но у нас нет уверенности, что мы в итоге успеем решить все эти вопросы».

Однако ситуация все равно оказалась шоком для многих спортсменов, которые ранее не сталкивались на турнирах такого уровне ни с чем подобным. Юджин — это главный легкоатлетический центр в США, здесь уже более 40 лет походят крупные международные соревнования Prefontaine Classic, которые с 2010 года являются этапом Бриллиантовой лиги. Но масштаб данных стартов совершенно иной, а в случае с чемпионатом мира американцы явно переоценили свои возможности. Но бюрократические и ковидные проблемы, конечно, не извиняют в этой ситуации организаторов, по вине которых некоторые атлеты оказались за бортом главных состязаний года. Легенда американской и мировой легкой атлетики Майкл Джонсон назвал происходящее «жалким и постыдным».

Фердинанд Оманьяла. Фото Global Look Press

Обстоятельства оказались сильнее

Самым известным пострадавшим из-за визовой вакханалии стал самый быстрый спринтер Африки Фердинанд Оманьяла. Сначала появились сообщения, что 26-летний кениец, который бежит стометровку за 9,77, попустит чемпионат в Юджине. Но менее, чем за сутки до начала предварительных забегов Фердинанд получил визу и все-таки рванул в США. В Орегон он прибыл всего за два с половиной часа до старта и, к счастью, нервная ситуация и десятичасовой перелет через океан из Найроби не помешал Оманьяле показать результат 10,10 и выйти в полуфинал. «Все простые кенийцы ежедневно сталкиваются с проблемами с получением виз, и в этом случае я ничем не отличался от них», — прокомментировал происшедшее спортсмен.

Помимо Оманьялу, с проблемами столкнулась еще одна кенийка — чемпионка Африки в беге на 10000 метров Шейла Чепкируи. Такие же трудности — сразу у десяти атлетов из ЮАР, а также представителей Ямайки, Индии и других стран. Десять итальянцев отправились в Юджин, не имея на руках въездных документов и получили разрешения уже в аэропорту. Поскольку за успешные результаты на чемпионате мира выплачиваются призовые, то рабочие визы требуются даже гражданам и подданым тех стран, которые пользуются правом беспрепятственного въезда в Штаты для туризма или гостевых визитов. Это привело к тому, что на чемпионат мира не попал даже британский марафонец Крис Томпсон.

41-летний спортсмен многократно принимал участие в соревнованиях на территории США, но сейчас за 48 часов до старта он получил отказ в посещении Штатов. «Я абсолютно опустошен тем, что не буду участвовать в этих соревнованиях, — написал Томпсон в соцсетях. — Это была моя главная цель на сезон, я тщательно готовился и возлагал на марафон в Юджине большие надежды. Трудно поверить, что это произошло. Я очень благодарен моей семье, друзьям, коллегам и официальным лицам, которые поддержали меня и сплотились ради того, чтобы попытаться исправить ситуацию. Но обстоятельства оказались сильнее нас».

Стадион имени Билла Хэйварда. Фото Global Look Press

Черные списки

Напомню, что российские спортсмены не участвуют в чемпионате мира из-за дисквалификации национальной федерации, которая продолжается уже семь лет, а также из-за решения World Athletics отстранить атлетов из России и Белоруссии из-за политических рекомендаций МОК. Тем не менее, наши спортсмены уже давно сталкиваются с различными проблемами со въездом в США. Дело в том, что организаторами соревнований в этой стране обычно выступают общественные организации и местные власти, а выдачей виз занимаются федеральные структуры, которые редко идут навстречу спортсменам и их сопровождающим. Соблюдение формальных процедур для них важнее, чем престиж стран как надежного организатора соревнований. Из-за этого многократно звучали предложения не давать американским городам крупных турниров до тех пор, пока ситуация не будет исправлена.

Уже в нулевые некоторые спортивные руководители из нашей страны не могли въехать в США из-за попадания в «черные списки», причем причины отказа в визах обычно не аргументировались. После начала дипломатического конфликта между американцами и Россией и закрытия ряда консульских учреждений, российские спортсмены были вынуждены получать визы в третьих странах, что поставило под угрозу участие в соревнованиях в США сотен представителей нашей страны. Были и анекдотические ситуации. Например, юной российской пилотессе Ирине Сидорковой не дали американскую визу на этап W Series в Остин на том основании, что она не замужем и вместо участия в гонках якобы может заняться в Штатах решением личных проблем.

Еще сильнее ситуацию усугубили ковидные ограничения. Обязательным условием въезда в США стало наличие прививки признанной местными властями вакцины, к которым не относится российский «Спутник V». Из-за этого российские спортсмены пропустили часть отборочных соревнований к зимней Олимпиаде-2022 и лишились некоторых квот — в частности, во фристайле. И подобные истории происходят не только с россиянами. Например, весной в теннисных турнирах в США не смог принять участие известный антиваксер серб Новак Джокович. А сейчас на Всемирные игры в Бирмингем (штат Алабама) не пустили сборную Ирана по каратэ — якобы из-за того, что в ее состав входят спортсмены из Корпуса стражей исламской революции, которая признана в Штатах террористической организацией.