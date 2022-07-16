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Американцы задержали визы почти сотне участников чемпионата мира. Позор в легкой атлетике

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Фердинанд Оманьяла.
Фото Global Look Press
Стадион имени Билла Хэйварда.
Фото Global Look Press
Фердинанд Оманьяла.
Фото Global Look Press
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Многие спортсмены не смогут выступить в Юджине из-за бюрократических проволочек в посольствах США.

Самое массовое соревнование года в большом спорте — чемпионат мира по легкой атлетике — стартовал в США на фоне громкого визового скандала. Почти сто участников турнира — спортсменов и тренеров — не смогли прибыть к месту стартов в город Юджин (штат Орегон), либо приехали всего за несколько часов до своего выступления из-за медлительности с оформлением въездных документов в консульствах США по всему миру — в основном в Азии и Африке. Решение проблем подобного рода еще на стадии заявки должен гарантировать оргкомитет. Однако крупнейший со времен Олимпиады-1996 заезд иностранных легкоатлетов оказался непосильной задачей для структур американского госдепартамента. Ответственные лица уверяют, что виной всему — ковидные ограничения, которые привели к дополнительным бюрократическим сложностями.

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Жалкая и постыдная ситуация

Как это ни странно, США впервые в истории принимают чемпионат мира по легкой атлетике, который проводится с 1983 года. И первый блин явно получается комом. На этот раз в соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов, представляющих более 200 стран. С учетом тренеров, физиотерапевтов, судей и официальных лиц в турнир в Юджине влечены более 5500 человек. Организаторы уверяют, что проблемы с визами возникли всего у одного процента гостей. Однако, по данным World Athletics ситуация намного сложнее. Совместной группой по допуску, состоящей из представителей Олимпийского комитета США, оргкомитета Oregon22 и World Athletics, пришлось разбираться с 374 визовыми досье, к которым возникли вопросы у американских консульских органов. К первому дню соревнований 99 таких дел так и не завершились выдачей виз.

«Мы занимаемся этим уже несколько месяцев, и сделали все возможное, — прокомментировал ситуацию президент World Athletics Себастьян Коэ. — Мы боремся за каждого спортсмена, но это очень сложно. В процентном выражении проблемных дел не так много, но когда в число отказников попадает конкретный спортсмен, это очень неприятно. Мы будем работать до последней минуты и даже после начала соревнований, ведь они будут идти десять дней, а некоторые атлеты стартуют ближе к концу турнира. Но у нас нет уверенности, что мы в итоге успеем решить все эти вопросы».

Однако ситуация все равно оказалась шоком для многих спортсменов, которые ранее не сталкивались на турнирах такого уровне ни с чем подобным. Юджин — это главный легкоатлетический центр в США, здесь уже более 40 лет походят крупные международные соревнования Prefontaine Classic, которые с 2010 года являются этапом Бриллиантовой лиги. Но масштаб данных стартов совершенно иной, а в случае с чемпионатом мира американцы явно переоценили свои возможности. Но бюрократические и ковидные проблемы, конечно, не извиняют в этой ситуации организаторов, по вине которых некоторые атлеты оказались за бортом главных состязаний года. Легенда американской и мировой легкой атлетики Майкл Джонсон назвал происходящее «жалким и постыдным».

Фердинанд Оманьяла. Фото Global Look Press
Фердинанд Оманьяла.
Фото Global Look Press

Обстоятельства оказались сильнее

Самым известным пострадавшим из-за визовой вакханалии стал самый быстрый спринтер Африки Фердинанд Оманьяла. Сначала появились сообщения, что 26-летний кениец, который бежит стометровку за 9,77, попустит чемпионат в Юджине. Но менее, чем за сутки до начала предварительных забегов Фердинанд получил визу и все-таки рванул в США. В Орегон он прибыл всего за два с половиной часа до старта и, к счастью, нервная ситуация и десятичасовой перелет через океан из Найроби не помешал Оманьяле показать результат 10,10 и выйти в полуфинал. «Все простые кенийцы ежедневно сталкиваются с проблемами с получением виз, и в этом случае я ничем не отличался от них», — прокомментировал происшедшее спортсмен.

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Помимо Оманьялу, с проблемами столкнулась еще одна кенийка — чемпионка Африки в беге на 10000 метров Шейла Чепкируи. Такие же трудности — сразу у десяти атлетов из ЮАР, а также представителей Ямайки, Индии и других стран. Десять итальянцев отправились в Юджин, не имея на руках въездных документов и получили разрешения уже в аэропорту. Поскольку за успешные результаты на чемпионате мира выплачиваются призовые, то рабочие визы требуются даже гражданам и подданым тех стран, которые пользуются правом беспрепятственного въезда в Штаты для туризма или гостевых визитов. Это привело к тому, что на чемпионат мира не попал даже британский марафонец Крис Томпсон.

41-летний спортсмен многократно принимал участие в соревнованиях на территории США, но сейчас за 48 часов до старта он получил отказ в посещении Штатов. «Я абсолютно опустошен тем, что не буду участвовать в этих соревнованиях, — написал Томпсон в соцсетях. — Это была моя главная цель на сезон, я тщательно готовился и возлагал на марафон в Юджине большие надежды. Трудно поверить, что это произошло. Я очень благодарен моей семье, друзьям, коллегам и официальным лицам, которые поддержали меня и сплотились ради того, чтобы попытаться исправить ситуацию. Но обстоятельства оказались сильнее нас».

Стадион имени Билла Хэйварда. Фото Global Look Press
Стадион имени Билла Хэйварда.
Фото Global Look Press

Черные списки

Напомню, что российские спортсмены не участвуют в чемпионате мира из-за дисквалификации национальной федерации, которая продолжается уже семь лет, а также из-за решения World Athletics отстранить атлетов из России и Белоруссии из-за политических рекомендаций МОК. Тем не менее, наши спортсмены уже давно сталкиваются с различными проблемами со въездом в США. Дело в том, что организаторами соревнований в этой стране обычно выступают общественные организации и местные власти, а выдачей виз занимаются федеральные структуры, которые редко идут навстречу спортсменам и их сопровождающим. Соблюдение формальных процедур для них важнее, чем престиж стран как надежного организатора соревнований. Из-за этого многократно звучали предложения не давать американским городам крупных турниров до тех пор, пока ситуация не будет исправлена.

Уже в нулевые некоторые спортивные руководители из нашей страны не могли въехать в США из-за попадания в «черные списки», причем причины отказа в визах обычно не аргументировались. После начала дипломатического конфликта между американцами и Россией и закрытия ряда консульских учреждений, российские спортсмены были вынуждены получать визы в третьих странах, что поставило под угрозу участие в соревнованиях в США сотен представителей нашей страны. Были и анекдотические ситуации. Например, юной российской пилотессе Ирине Сидорковой не дали американскую визу на этап W Series в Остин на том основании, что она не замужем и вместо участия в гонках якобы может заняться в Штатах решением личных проблем.

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Еще сильнее ситуацию усугубили ковидные ограничения. Обязательным условием въезда в США стало наличие прививки признанной местными властями вакцины, к которым не относится российский «Спутник V». Из-за этого российские спортсмены пропустили часть отборочных соревнований к зимней Олимпиаде-2022 и лишились некоторых квот — в частности, во фристайле. И подобные истории происходят не только с россиянами. Например, весной в теннисных турнирах в США не смог принять участие известный антиваксер серб Новак Джокович. А сейчас на Всемирные игры в Бирмингем (штат Алабама) не пустили сборную Ирана по каратэ — якобы из-за того, что в ее состав входят спортсмены из Корпуса стражей исламской революции, которая признана в Штатах террористической организацией.

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