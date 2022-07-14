Россия впервые останется без медалей ЧМ. Хотя Иванюк и ходоки — лидеры мирового сезона

Главный старт года в легкой атлетике стартует в Юджине уже в пятницу, но, увы, без наших спортсменов. На кого там смотреть?

В США вот-вот стартует чемпионат мира по легкой атлетике — одно из главных событий года в мировом спорте. Увы, российские спортсмены не увезут с турнира ни одной медали. Их там, в силу известных причин, просто не будет. Хотя по результатам этого сезона несколько человек совершенно точно претендовали бы даже на победы.

Кто из россиян мог бы взять медали?

Мы сейчас говорим не только про Марию Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелику Сидорову, которые откровенно грустят на внутренних стартах и не показывают всего, на что способны. В четырех дисциплинах россияне возглавляют мировой топ-лист.

Во-первых, это высотник Илья Иванюк. На соревнованиях в Москве он покорил аж 2,34 м. Никому больше этим летом подобного не удавалось. И ведь Илья прыгал без конкуренции, рубился сам с собой.

Илья Иванюк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Во-вторых, есть Валерий Пронкин. Он выигрывал медаль еще на ЧМ-2017, но после этого пропал с больших орбит. Теперь молотобоец снова в порядке. Его 81,12 — второй результат в мире. Дальше было только у олимпийского чемпиона Войцеха Новицки. В-третьих, шестовичка Полина Кнороз. У нее летом был прыжок на 4,70 м, а второе место в топ-листе — 4,75 м.

Наконец, ходьба. После Виктора Чегина отношение к этому виду у всех настороженное. Однако спортсмены топ-уровня продолжают появляться регулярно. Так 22-летняя Эльвира Чепарева — номер один в рейтинге на 20 км. Маргарита Никифорова — на 35 км. А мужчины на двадцатке вообще заняли сразу первые четыре строчки. Удивительная история. Как бы ни полоскали российскую ходьбу, она все равно на плаву. И выступай наши ходоки в Юджине, шума они наделали бы много.

Эльвира Чепарева (Хасанова). Фото Global Look Press

10 спортсменов, за которыми стоит последить на ЧМ

Несмотря на отсутствие российских легкоатлетов и неудобное время трансляций, мы уверены, что ценители спорта все равно будут следить за турниром. Вашему вниманию десятка атлетов, которые заслуживают особенного внимания.

Мондо Дюплантис, 22 года, шест

Тут все просто: этот парень сейчас главная звезда мировой легкой атлетики. Вопроса, выиграет он турнир или нет, не стоит. Всех интересует другое: установит ли он очередной мировой рекорд?

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, 35 лет, 100 м

Великая и ужасная Шелли-Энн. Она зажигала еще на Олимпийских играх-2008 с Усейном Болтом. Больше того, наставляла его там. Болт уже пять лет как вне спринта, а 152-сантиметровая молния все еще в полном порядке. Живая легенда мировой легкой атлетики в свои 35 регулярно меняет 10,8, и три лучших результата этого лета принадлежат именно ей (быстрейший — 10,67). Фрейзер-Прайс не просто хочет победить в Юджине. Она все еще мечтает сломать скандальный рекорд Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49), который поставлен в Сеуле-88.

Алиса Шмидт, 23 года, 400 м

Эта немка отнюдь не фаворит на своей дистанции. Больше того, далеко не факт, что она даже пробьется в финал. Но дебют Алисы на ЧМ станет событием, потому что по многим версиям она — самая сексуальная легкоатлетка мира. Вполне вероятно, что после выхода на старт на таком большом турнире почти миллионная аудитория ее подписчиков увеличится еще на несколько сотен тысяч.

Нирадж Чопра, 24 года, копье

Забавно, что Алиса Шмидт не является лидером ЧМ по соцсетям. У копьеметателя из Индии подписчиков в пять раз больше — под 6 млн! После того как Нирадж сенсационно победил на Олимпийских играх в Токио, он стал в стране национальным героем, по популярности сопоставимым со звездами Болливуда. И на результатах Чопры эта слава не отразилась негативно — в нынешнем сезоне с броском под 90 м он в топ-3 мирового рейтинга.

Юлимар Рохас, 26 лет, тройной

Рохас — это примерно как Чопра, но только в масштабах Венесуэлы. Ее победа на Олимпийских играх в Токио с мировым рекордом стала одним из самых ярких событий всего турнира. Юлимар — невероятно яркая и эмоциональна. Безусловно, она фаворит в любимом тройном. При этом южноамериканка изначально рассчитывала на золотой дубль — она хотела затащить еще и длину. Благо личный рекорд за 7 м. Но помешала нелепица. Рохас решила не заморачиваться и на выполнение квалификационного норматива в длине выделила себе один-единственный старт. Вроде бы сняла там все вопросы, а потом выяснилось, что прыгала она в шиповках для тройного. Согласно регламенту, для длины нужны другие. В итоге ее результат аннулировали, а стартов, для выполнения норматива, больше физически не осталось.

Райан Краузер, 29 лет, ядро

Ядро — не самый динамичный вид легкой атлетики. Но этот парень делает все, чтобы заставить его смотреть. Во-первых, бьет мировые рекорды. Во-вторых, ярко себя ведет. В-третьих, зацените его диету. Завтрак: два молочных коктейля и мюсли из овсяных хлопьев с цельным молоком, арахисовым маслом, протеином, ягодами. Обед включает твердую пищу: макароны с сыром, рис и хлеб плюс примерно 0,5 кг мяса за один прием — для получения белка. Ужин, как правило, состоит из того же рациона, что и обед, но с добавлением фруктов и овощей. Плюс десерт.

Ярослава Магучих, 20 лет, высота

Ей предсказывали победу еще в Токио. Слишком шикарно складывался сезон для украинки. Слишком плохо все было у Марии Ласицкене. Но на старте жизни россиянка выдала сумасшедший по красоте и драме перформанс. Одержала красивейшую победу. Магучих — третья. Теперь же помешать Ярославе выиграть первый в карьере большой титул едва ли что может. Маши в Юджине не будет, а высотница из Украины — единственная, кто в этом сезоне прыгал за 2 м.

Марсель Джейкобс, 27 лет, 100 м

Джейкобс стал сенсацией в олимпийском Токио, буквально из ниоткуда выиграв престижнейшие 100 м, а потом вместе с итальянской командой — и 4 х 100 м. Некоторые думали, что это разовый всплеск, но зимой Марсель победил на чемпионате мира на 60 м. Его дебюта в летнем сезоне все ждали с большим нетерпением, но из-за травм Джейкобса никто толком не видел. И чего от него ждать теперь — загадка.

При этом конкуренция на сотне, как обычно, запредельная. Это и отряд американцев, и неувядающий Йохан Блейк, и кениец Фердинанд Омунайала, который чудом получил визу в США прямо в день вылета.

Сидни Маклафин, 22 года, 400 м с/б

Было бы странно не включить ее в рейтинг. Сидни божественно быстра. Год назад на американском отборе она выиграла с мировым рекордом. Приехала в Токио — обновила его. В нынешнем году новый отбор — и очередной рекорд мира. Судя по тенденции, в Юджине ее ждет очередное рекордное достижение и положенный за это чек на 100 тысяч долларов.

Кастер Семеня, 31 год, 5000 м

Да-да, это самая скандальная бегунья из ЮАР, которая воюет с World Athletics. После того как из-за запредельного для женщин тестостерона ей запретили бегать любимые 800 м, дела Семени пошли на спад. Когда проходила специальную терапию для понижения гормонов — результаты сильно падали. На 5000 м, где, согласно медицинскому регламенту, можно было выступать и с ее показателями, пока не клеилось. Но Кастер не сдается. Новый год — новая попытка.

Расписание финалов

15 июля, пятница

С/х, 20 км, женщины — 23.10

16 июля, суббота

С/х, 20 км, мужчины — 1.10

4 x 400 м, смешанная эстафета — 5.50

Молот, мужчины — 22.00

10 000 м, женщины — 22.20

17 июля, воскресенье

Длина, мужчины — 4.20

Ядро, женщины — 4.25

100 м, мужчины — 5.50

Марафон, мужчины — 16.15

Молот, женщины — 21.35

10 000 м, мужчины — 23.00

18 июля, понедельник

Шест, женщины — 3.25

Ядро, мужчины — 4.27

110 м с/б, мужчины — 5.30

100 м, женщины — 5.50

Марафон, женщины — 16.15

19 июля, вторник

Высота, мужчины — 3.45

Тройной, женщины — 4.20

Семиборье, женщины — 4.55

3000 м с/п, мужчины — 5.20

1500 м, женщины — 5.50

20 июля, среда

Высота, женщины — 3.40

Диск, мужчины — 4.33

1500 м, мужчины — 5.30

400 м с/б, мужчины — 5.50

21 июля, четверг

Диск, женщины — 4.30

3000 м с/п, женщины — 5.45

22 июля, пятница

200 м, женщины — 5.35

200 м, мужчины — 5.50

С/х, 35 км, женщины — 16.15

23 июля, суббота

Копье, женщины — 4.20

400 м, женщины — 5.15

400 м, мужчины — 5.35

400 м с/б, женщины — 5.50

24 июля, воскресенье

Тройной, мужчины — 4.00

800 м, мужчины — 4.10

5000 м, женщины — 4.25

Копье, мужчины — 4.35

4 x 100 м, женщины — 5.30

4 x 100 м, мужчины — 5.50

С/х, 35 км, мужчины — 16.15

25 июля, понедельник

Шест, мужчины — 3.25

Длина, женщины — 3.50

5000 м, мужчины — 4.05

800 м, женщины — 4.35

100 м с/б, женщины — 5.00

Десятиборье, мужчины — 5.20

4 x 400 м, мужчины — 5.35

4 x 400 м, женщины — 5.50

*Время московское