«Уверены, что так мы поддерживаем чистый спорт?» Споры вокруг допингеров на забеге в Ярославле

Беговое сообщество расколото из-за того, что победный бонус в 600 тысяч рублей достался дисквалифицированной спортсменке Валентине Рясовой.

Большой праздник бега, состоявшийся 8 июня в Ярославле, омрачен скандалом вокруг результатов в женской категории «абсолют» на дистанции 10 км. Первое место в этом старте заняла известная триатлонистка Валентина Рясова, а третье — бывшая чемпионка Европы в помещении Елена Коробкина. Нюанс в том, что обе в данный момент отбывают допинговую дисквалификацию. Серия БОКСЗАБЕГ, в которую входит ярославский фестиваль спорта, не включена в официальный всероссийский и местный календари, а значит, формально никаких нарушений не допущено. Однако занявшая второе место Анна Викулова (тоже известная атлетка) устроила скандал в социальных сетях, ведь на соревнованиях заявлен солидный призовой фонд, а стараниями соперницы-допингерши чемпионка страны в беге на 10 км потеряла 400 тысяч рублей.

Пожинаем плоды прошлого

«Случай на БОКСЗАБЕГе заставляет публично высказаться о ситуации, — написала Анна Викулова, получившая за второе место 200 тысяч рублей. — Странно удивляться, почему мы до сих пор отстранены от международных стартов, когда у нас дисквалифицированные спортсмены выходят на соревнования и их награждают на сцене. Вы уверены, что мы таким образом поддерживаем чистый спорт?! Федерация должна обращать внимание не только на те соревнования, которые проводятся под ее эгидой, но и массовые мероприятия, куда приходят любители и формируется мнение о чистом спорте.

Я, как и очень многие атлеты, не попала ни на один международный старт из-за того, что у нас творился беспредел в отношении допинга. Мы пожинаем плоды прошлого, будучи ни в чем не виновными. И все еще хотим выходить на международную арену. Но с такими событиями сами отдаляем себя от этого. Остается надеяться, что светлое будущее все-таки впереди».

Здесь нужно пояснить, кто такие Валентина Рясова и Елена Коробкина и как именитые спортсменки оказались на неофициальных соревнованиях, которые проводятся главным образом для любителей здорового образа жизни. Рясовой 25 лет, и она в недавнем прошлом была членом сборной страны по триатлону. Валентина — чемпионка России (2021), чемпионка Европы U-23 (2021), бронзовый призер чемпионата Европы в смешанной эстафете (2021) и победительница Всероссийской спартакиады на олимпийской дистанции (2022). Прошлым летом Рясова одержала победу на этапе «Гран-при Франции» в Меце, а также стала третьей на дистанции 5 км во время БОКСЗАБЕГа в Серпухове.

Однако осенью 2023-го Валентину дисквалифицировали за допинг — сначала на полгода, а после апелляции — на два года, причем увеличения срока наказания требовали не заграничные борцы за чистый спорт, а чиновники РУСАДА. Отстранение должно завершиться 14 марта 2025 года — до этой даты Рясовой запрещено участвовать в официальных стартах в любом виде спорта, заниматься тренерской деятельностью в госструктурах и тренироваться в составе сборных всех уровней. БОКСЗАБЕГ — это соревнования, которые проводятся по инициативе общественников, и, по идее, участие в них дисквалифицированных спортсменов не возбраняется (хотя РУСАДА имеет право работать даже на любительских соревнованиях).

33-летняя Елена Коробкина осенью 2023-го получила дисквалификацию на четыре года (до 26 сентября 2027 года) по результатам базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Само нарушение имело место в 2013 году, и можно спорить о том, насколько адекватным является такое решение CAS. Однако формально бан в отношении Елены вступил в силу, а ВФЛА его признала. Прошлый сезон Коробкина пропускала из-за беременности и рождения дочери и, видимо, сейчас набирает спортивные кондиции после декрета. Если бы на БОКСЗАБЕГе не было такого большого призового фонда, ее выступление в Ярославле, скорее всего, прошло бы незамеченным. Но борьба за солидные бонусы поставила этический вопрос ребром.

Фото Федерация бокса России

Важность семейных ценностей

Проект БОКСЗАБЕГ стартовал в прошлом году и сразу вызвал ажиотаж среди профессиональных легкоатлетов, в том числе благодаря огромным для этого вида спорта денежным бонусам для призеров. Общий призовой фонд забега в Ярославле составил 20 миллионов рублей: победители на дистанции 10 км получили по 600 тысяч, на дистанции 5 км — по 500 тысяч. Чемпионские призовые в 150 тысяч имелись даже в категории любителей, а учитывая расплывчатый характер этого понятия, подобные старты открывают доступ к «легким деньгам» для серьезных бегунов. Для сравнения, чемпион России получает 50 тысяч рублей, победитель этапа серии ВФЛА «Королева спорта» — 100 тысяч. И это в ситуации, когда в соперниках — самые крутые стайеры и марафонцы страны.

По большому счету идея БОКСЗАБЕГов, которые Федерация бокса России проводит в сотрудничестве с местными властями городов страны, совсем не в финансовой поддержке профессионального и полупрофессионального спорта. Например, после забега в Ярославле соцсети наполнены десятками восторженных постов участников. Ведь этот старт, в отличие от многих коммерческих марафонов, — бесплатный. Здесь не надо выкупать слоты, просто приходи, предъяви медицинскую справку, получил бесплатный стартовый пакет — и приобщайся к здоровому образу жизни. И все это — в атмосфере праздника, ведь есть еще и развлекательная программа с участием артистов, фуд-корты и подарочные футболки.

«На забеге боксеры собирают вместе единомышленников: тренированных спортсменов, любителей, ведущих здоровый образ жизни, и всех, кто хочет приобщиться к спортивному движению и ощутить незабываемую атмосферу праздника», — говорится на официальном сайте серии БОКСЗАБЕГ. Забег в исторической части Ярославля со стартом в парке «Стрелка» был посвящен семье, детям и здоровому образу жизни. Он проводился совместно с благотворительным фондом «Люди-маяки», который заботится о детях с редкими (орфанными) заболеваниями. Была учреждена специальная категория забега под названием «Семья» с зачетами по трем участникам, чтобы поддержать и отметить важность семейных ценностей.

Первым на дистанции 10 км у мужчин стал чемпион России по полумарафону Денис Чертыков, вторым — серебряный призер Казанского марафона Дмитрий Неделин, третьим — чемпион России в беге на 3000 метров Максим Якушин. На дистанции 5 км первым прибежал чемпион России по кроссу Егор Лимонов, вторым — призер первенств Европы по триатлону Роман Минеев, третьим — чемпион России в беге на 5 км Тимофей Голоктионов. В общем, состав призеров вполне на уровне сильнейших национальных турниров, для выхода на топ-уровень не хватает разве что кенийцев с эфиопами. Аналогичная ситуация у женщин. Однако скандал с выступлением дисквалифицированных спортсменок сильно испортил настроение.

Конечно, допинговый кошмар, который полыхает вокруг нашей атлетики уже более восьми лет, давно провоцирует идею послать всех борцов за чистый спорт лесом и проводить свои старты без безумных правил ВАДА. Однако вокруг БОКСЗАБЕГа благодаря отличной организации и щедрым призовым постепенно формируется элитное сообщество наших бегунов. И ситуация, в которой одни участники соревнований вынуждены придерживаться жестких запретов в отношении запрещенки, а другие используют эти старты для того, чтобы обойти свою дисквалификацию, — не совсем здоровая. И с этим надо что-то делать, иначе благое начинание рискует погрязнуть в разборках и взаимных обвинениях.