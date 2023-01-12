«Это была моя ошибка». Борец с допингом в российской легкой атлетике извинился за применение туринабола

Метатель молота Сергей Литвинов уверяет, что применял запрещенные препараты десять лет назад и готов понести за это наказание.

Впервые в истории известный российский спортсмен признался в употреблении запрещенных препаратов, не будучи обвиненным в нарушении правил — исключительно по велению своей совести. Метатель молота Сергей Литвинов-младший, сын олимпийского чемпиона и экс-рекордсмена мира Сергея Литвинова-старшего, заявил в социальных сетях о том, что в 2012 году использовал туринабол и оксандролон при подготовке к отбору на Олимпиаду в Лондон. 36-летний спортсмен, не выступавший последние четыре года, написал заявление в дисциплинарный орган мировой легкой атлетики и готов понести наказание за старые грехи. Нюанс в том, что в свое время Сергей был одним из самых активных противников запрещенки и боролся за права «чистых атлетов».

Хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом

«Я принимал допинг в 2012 году и получил выгоду от системы сокрытия (допинга) в России. С конца апреля до конца мая 2012 года я принимал туринабол и оксандролон, — написал Литвинов в социальных сетях. — До этого у меня был бросок на 79 метров в феврале, с допингом я улучшил результат почти на два метра. Молот летел дальше без хорошего ощущения или хорошей техники. В тот момент я чувствовал, что это неправильно. Я потерял ощущение техники, над которой работал до этого, а молот летел все равно далеко. Я не попал в олимпийскую сборную в 2012 году, потому что сделал три штрафные попытки в квалификационный день чемпионата России».

Туринабол и оксандролон — стероиды, известные с 1970-х годов. Считается, что это устаревшие препараты, которые легко ловятся на допинг-контроле. Тем не менее в результате перепроверок проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов именно этот допинг обнаружен у многих спортсменов из Восточной Европы. Несмотря на отсутствие Литвинова на Олимпиаде в Лондоне, он в последующие годы был заметной фигурой в нашей легкой атлетке — выигрывал чемпионаты России, стал призером чемпионата Европы. А главное — после начала допинговых скандалов в нашей атлетике был открыт для СМИ, выступая в роли борца за «чистый спорт». Однако о своем личном допинговом опыте он все это время молчал.

По словам Литвинова, после 2012 года новых попыток использовать запрещенку он не предпринимал, поскольку «понимал, что это не тот спорт, который я люблю». «Моей мотивацией в спорте было желание становиться сильнее и расти в очень сложной технической дисциплине. Я интересовался тренировочными методами, техникой и психологией этого вида спорта. Улучшение результатов без этих трех вещей, но с допингом не доставляло мне удовольствия и не имело для меня смысла», — отметил спортсмен.

Сергей считает себя жертвой системы и пишет, что в свое время на него оказывалось давление со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики. «Но в конце концов это было мое решение и моя вина. Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил старался улучшить ситуацию в своей стране, создавал антидопинговое сообщество и помогал таким следователям, как Хайо Зеппельт. В конце концов, я не признался в своих грехах. Последние месяцы я передавал все подробности моего дела в AIU. Хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом».

Допинг мне в принципе не поможет

Отец Сергея Литвинов (олимпийский чемпион 1988 года и двукратный чемпион мира) работал тренером и скончался в возрасте 60 лет в 2018-м во время сборов в Сочи. Литвинов-старший ехал на велосипеде после проведенной тренировки и внезапно упал. Скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти. После этого Литвинов-младший фактически завершил карьеру. У него, как и у многих коллег, были трудности с получением нейтрального статуса. Его последним крупным стартом стал чемпионат мира-2017, где он не прошел квалификацию.

При этом в 2020 году Литвинов участвовал в конфликте некоторых наших атлетов с руководством Всероссийской федерации вокруг комиссии спортсменов. «Как только спортсмен становится самостоятельным, ему нужно выслушивать много слов о том, что спортсмен должен думать о тренировках и ни о чем больше не думать, — говорил тогда Литвинов. — Я вижу это в молодых атлетах, которые должны сформировать новое поколение. Это должны быть спортсмены с нулевой терпимостью к допингу, умеющие себя продавать. Мы это все хотим, но по факту существующая ныне система не позволяет никак развиваться новым вещам».

— В моем виде, безусловно, возможно показывать высокие результаты без допинга, — говорил Сергей в интервью «СЭ» в 2017 году. — Молот — сложно-технический вид, мне удается за счет технических аспектов уходить очень далеко. Если я прибавлю в силе и не подберу уровень техники, то допинг мне в принципе не поможет. Работа над движением — более серьезный ресурс. Допинг может быстро приводить к результатам, но есть в нем большой минус: когда человек думает об аптеке, он перестает размышлять о технике, тактике и прочем. И нет надобности в дальнейшем развитии. Поэтому я думаю, что люди придают фармакологии чересчур большое значение.

— Мы не знаем, когда международная федерация занялась делом Сергея Литвинова, — прокомментировала нынешнюю ситуацию в интервью ТАСС бывшая исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович. — Нельзя исключать и того, что это случилось достаточно давно, и он может в итоге понести наказание. Сейчас согласно антидопинговым правилам срок давности за допинговые нарушения составляет 10 лет. Поэтому можно допустить, что Литвинов в итоге не будет наказан.