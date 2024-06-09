«Расизм в России есть. Но не так, как в США». Темнокожая легкоатлетка хочет выступать за Россию

Интервью чемпионки России в беге с барьерами Эмилии Тангара.

Российская легкая атлетика забыта еще с тех времен, когда спортсменов в этом виде первыми перестали пускать на международные соревнования. Между тем в ней кипит своя жизнь, проводятся забеги на Никольской, бобслейная сборная приглашается пробежать эстафету 4х100 метров, прыгуны в субботу выступают в парке Горького и вообще появляются новые герои.

К примеру, Эмилия Тангара — эффектная уроженка Воронежа. В соцсетях сразу объясняет, что фамилия не склоняется. В 2023-м выиграла чемпионат России на 400 метрах с барьерами, но прошедший Мемориал братьев Знаменских не удался — четвертое место с риском получения травмы в финале.

Причем даже в своей ситуации с наличием запасного варианта Эмилия не думает о смене гражданства. Даже переспросила: «В смысле?», услышав о том, что чемпионат России — потолок. Настолько, видимо, россияне привыкли к отсутствию международки — выросло отстраненное поколение.

После забега Эмилия поговорила с «СЭ» — о предстоящих Играх БРИКС, Бузовой и расизме.

Бег Бузовой — кринж, но имеет право на существование

— Эмилия, когда обыватель видит чемпионку России с такой необычной внешностью, наверняка задается вопросом, как так получилось. Можешь в 101-й раз повторить?

— Да, повторюсь еще раз. Папа — малиец, мама — русская. В принципе, ничего экстраординарного. Познакомились в Воронеже, у нас много университетов, они учились вместе в ВГУ.

— Как тебе Неделя легкой атлетики?

— Хотелось бы чуть побольше народу, но мало места для трибун. То есть люди стоят вокруг, трибуны совсем маленькие, но забиты полностью. И поддерживают, встречают здорово. Я, пока выходила на дистанцию, всем помахала. Приятно, конечно, заряжает.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Такие методы, как приглашение Бузовой побегать на Никольскую, — кринж или база?

— Это кринж, но имеет право на существование, я считаю. Потому что привлекает же внимание? Да. Это было сделано больше для шоу, привлечения аудитории, поэтому почему бы и нет? Все средства хороши, но можно что-то пробовать новое и двигаться дальше.

— Просто нет ощущения, что народ придет на Бузову, а вам хайпа не достанется?

— А мне кажется, так не было. Люди были заинтересованы не только в Бузовой. Да даже если так, они придут посмотреть на Бузову и увидят — ага, еще ребята есть. Думаю, как привлечение внимания к легкой атлетике вполне можно такое делать. Хотя она не мой плейлист, но, конечно, хиты слышала. Такое сложно пропустить. (Смеется.)

— А твой плейлист — это что?

— Мне сложно вывести топ, потому что очень разная музыка, что-то нелогичное. Но я люблю классику послушать для такого релакс-вайба. Пианино, фортепиано очень люблю.

— Перед 400 метрами Рахманинова включить — нормально?

— Если такое настроение — да. Или Эйнауди, например. Но это если мне надо успокоиться, иногда, наоборот, нужно поймать драйв, веселый настрой, тогда могу даже русскую попсу включить подрыгаться.

— На Мемориале братьев Знаменских пришлось бежать в приличный дождь. Потопов на турнирах не бывало?

— Самый дикий турнир, который мне вспоминается, был уже очень давно. Я еще не в топе, Смоленск, очень, прямо сильно холодно и дождик. Согреться было очень тяжело, градусов от силы +8. Иногда приходится бегать в такую погоду. Причем утром я прыгала в дождь, а вечером бежала 400 метров с барьерами. Не прыгаю уже давно, если что.

Фото из соцсетей Эмилии Тангары

— Ну так в холод выгодно бегать, согреться хочется сильнее.

— Да нет, это не так работает. (Смеется.)

— Видел у тебя в соцсетях рекламу. Мне кажется, важно, когда спортсмен зарабатывает сам, а не только от государства зависит.

— Сейчас много открывается спортивных магазинчиков, которые могут выставлять то, чего у нас нет, и на меня вышли, попросили рекламу. Я не вижу в этом ничего плохого и не сталкиваюсь с тем, что кто-то говорит — много рекламы. То есть все, кого я вижу, делают ее как-то нативно, мягко и в той сфере, в которой они сами находятся. Не просто реклама, чтобы заработать, а она полезная реально бывает.

Могут дети подбежать и в шутку заговорить на английском

— В твоей ситуации не было желания попробовать за Мали выступать?

— Нет, не было, и предложений не было. Там спорт не сильно развит, и вообще не вижу предпосылок выступать за Мали, если честно. Я общаюсь с семьей по ту сторону, но никогда не была у них. Папа в Мали живет, и сестры у меня там. Поддерживаем связь.

— Но ты же чемпионка России — и это потолок. В Мали было бы не так.

— Ну... Сейчас мы двигаемся в тех условиях, что есть. Скоро Игры БРИКС, уже что-то и новенькое. Также надеемся на Игры дружбы. И потихоньку просто будем смотреть, как дальше будет.

— Тебе важно, чтобы на Играх БРИКС против тебя вышли сильные соперницы?

— Мне важно просто новых людей увидеть, потому что мы все в одной тарелке, так сказать, уже долго друг друга знаем. Бывают инциденты, как сегодня, но в основном все результаты стабильны. Инцидент — я сегодня проиграла, имею в виду. Не то чтобы я к такому не привыкла, но произошла ошибка, а дальше скользкая дорожка, и почти с места пришлось начинать бежать. А так с новыми людьми побегать интересно, конечно.

— Если бы перед тобой стоял глава World Athletics, что бы ему сказала?

— Мне нечего ему сказать.

— Сложно пройти мимо этой темы — в России есть расизм?

— Наверное, не так, как в Штатах. Но он есть, как бы ни говорили, что его нет. От своего лица скажу, что есть. С каждый годом сталкиваюсь все меньше, поэтому сложновато вспоминать конкретные случаи. Но, конечно, было и предвзятое отношение, шутки, невоспитанные люди, дети — это все есть.

— Дети подбегают и говорят про цвет кожи?

— Ну могут, да, или начать в шутку говорить со мной на английском. Они считают это очень оригинальным. А я слышу это «Hello!» (англ. привет), не знаю, уже в трехсоттысячный раз. Но я не обращаю внимания, просто еще одну галочку ставлю в уме.

— Но в спорте такого нет? Мол, темнокожая, бегает быстро, значит.

— Нет. Такого не встречала.