Вице-чемпионку Европы 2012 года легкоатлетку Тарасову дисквалифицировали на два года

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировала на два года российскую толкательницу ядра Ирину Тарасову за нарушение антидопинговых правил, информирует ТАСС.

Дисквалификация Тарасовой отчитывается с 9 июля 2022 года. 35-летняя спортсменка наказана за использование «запрещенной субстанции и (или) метода».

Результаты спортсменки с 4 июля 2012 года по 12 июля 2016 года будут аннулированы. Таким образом, Тарасова не лишится серебряной медали чемпионата Европы 2012 года, который проходил с 27 июня по 1 июля. Под аннулирование попали золото (2015) и серебро (2014) командных чемпионатов Европы.