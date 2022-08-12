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Допинг

Сегодня, 18:32

Вице-чемпионку Европы 2012 года легкоатлетку Тарасову дисквалифицировали на два года

Иван Шитик
Корреспондент
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Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировала на два года российскую толкательницу ядра Ирину Тарасову за нарушение антидопинговых правил, информирует ТАСС.

Дисквалификация Тарасовой отчитывается с 9 июля 2022 года. 35-летняя спортсменка наказана за использование «запрещенной субстанции и (или) метода».

Результаты спортсменки с 4 июля 2012 года по 12 июля 2016 года будут аннулированы. Таким образом, Тарасова не лишится серебряной медали чемпионата Европы 2012 года, который проходил с 27 июня по 1 июля. Под аннулирование попали золото (2015) и серебро (2014) командных чемпионатов Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/15460033
Ирина Тарасова
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