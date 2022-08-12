«Дюплантис и Матвей могут прыгать по 6,40 м». Удивительный прогноз тренера Волкова

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 в прыжках с шестом Константин Волков считает, что его сын Матвей и олимпийский чемпион Токио, рекордсмен мира Арманд Дюплантис, могут прыгать по 6,40 м. Напомним, что текущий мировой рекорд, который недавно в американском Юджине установил как раз шведский прыгун, — 6,21 м.

— За недавним чемпионатом мира следили? — вопрос Константину Волкову.

— Нет, одним глазом видел, что Дюплантис прыгнул 6,21. У WA уже нет денег, поэтому они сказали ему, что теперь не будет разделения на мировые рекорды в помещении и на стадионе. Прыгнул бы 6,16 м — никаких денег бы не получил. Ха! Федерация — практически банкрот! Баланс отрицательный, хотя, когда приходил Коэ, был положительный. И это еще процентов 40 доходов WA — штрафы и компенсации от ВФЛА. То есть мы их еще кормим.

— А что насчет Дюплантиса? Кажется, швед может еще крепко добавить.

— Я уже говорил Матвею, что мы ориентируется на высоты в районе 6,40 м. Ничего особенного там нет. При его данных и технике это было давно понятно. Матвей и Дюплантис в этом смысле сопоставимы. Были коронавирус, переезд, нынешняя история — все это не дает ему реализовываться прямо сейчас. Мы в идиотской ситуации. Хотя он уже на данный момент готов на 6 м.