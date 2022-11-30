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Сегодня, 19:53

В World Athletics сообщили, когда планируют восстановить в правах ВФЛА

Иван Шитик
Корреспондент
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Рабочая группы совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в марте 2023 года рекомендует восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию главы World Athletics Себастьяна Коу.

«Окончательное решение по восстановлению ВФЛА мы хотим принять в марте 2023 года», — сказал глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном с декабря того же года отслеживала выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлевалось более 15 раз.

Легкая атлетика. Вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики отложен до марта 2023 года

Источник: https://rsport.ria.ru/20221130/atletika-1835397996.html
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Вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики отложен до марта 2023 года

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