В World Athletics сообщили, когда планируют восстановить в правах ВФЛА

Рабочая группы совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в марте 2023 года рекомендует восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию главы World Athletics Себастьяна Коу.

«Окончательное решение по восстановлению ВФЛА мы хотим принять в марте 2023 года», — сказал глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном с декабря того же года отслеживала выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлевалось более 15 раз.