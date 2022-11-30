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Сегодня, 19:36

Вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики отложен до марта 2023 года

Алина Савинова
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Легкая атлетика.
Фото Global Look Press

Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен заявил, что окончательная рекомендация совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет вынесена до марта 2023 года.

«Некоторые пункты восстановления остаются в силе. Рабочая группа хочет встретиться еще раз с руководством ВФЛА, в том числе с Ивановым, который вернется на пост президента после 17 декабря этого года. Рабочая группа ожидает, что к марту будет вынесено окончательное решение о восстановлении ВФЛА», — приводит ТАСС слова Андерсена.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА.

Источник: https://tass.ru/sport/16467443
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