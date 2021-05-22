Чичерова откроет летний сезон на чемпионате Москвы

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова сообщила, что начнет летний сезон с участия в чемпионате Москвы по легкой атлетике.

«Первоначально я планировала открыть летний сезон участием на турнире «Кубок Федерации» в Сочи 29 мая. Но потом было принято решение перенести начало выступлений на 5 или 6 июня, когда будет проходить чемпионат Москвы», — приводит ТАСС слова Чичеровой.

В последний раз Чичерова участвовала в соревнованиях 24 января на московском турнире «Битва полов». В начале февраля 38-летняя спортсменка получила травму колена, из-за которой была вынуждена отказаться от участия в дальнейших стартах зимнего сезона. 14 мая Чичерова была включена в международный пул допинг-тестирования.