World Athletics одобрила еще 23 заявки россиян на нейтральный статус

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила для еще 23 российских спортсменов статусы нейтральных атлетов, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Ранее разрешение на выступление в международных турнирах получили Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Аксана Гатауллина. В общей сложности нейтральный статус получили 27 российских атлетов.

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить 250 долларов, спортсменам до 20 лет — 100 долларов. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

В ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics на фоне допинг-скандала. Российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только после получения статуса нейтрального атлета от World Athletics.