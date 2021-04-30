Ласицкене и еще троих российских легкоатлетов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене до участия в международных соревнований в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации.

Помимо Ласицкене, World Athletics допустила до соревнований в нейтральном статусе еще троих российских спортсменов — Анжелику Сидорову, Аксану Гатауллину (обе — прыжки с шестом) и Илью Иванюка (прыжки в высоту).

Всероссийская федерация легкой атлетики после допингового скандала находится под санкциями с ноября 2015 года. Российские атлеты допускаются до стартов только в нейтральном статусе.