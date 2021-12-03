Скончался бывший руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Диак

Бывший руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламине Диак умер в Сенегале в возрасте 88 лет, сообщает Reuters со ссылкой на его сына.

Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год. В 2020 году он был признан виновным по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских атлетов. Суд Франции приговорил его к четырем годам лишения свободы, из которых два — условно, а также штрафу в 500 тысяч евро.

Напомним, что в 2019 году IAAF была переименована во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics).