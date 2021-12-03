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Скончался бывший руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Диак

12:21

Бывший руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламине Диак умер в Сенегале в возрасте 88 лет, сообщает Reuters со ссылкой на его сына.

Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год. В 2020 году он был признан виновным по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских атлетов. Суд Франции приговорил его к четырем годам лишения свободы, из которых два — условно, а также штрафу в 500 тысяч евро.

Напомним, что в 2019 году IAAF была переименована во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics).

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Карен Саркисян все материалы автора
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