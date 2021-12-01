Вархольм и Томпсон-Хера признаны лучшими легкоатлетами года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) назвала лучших спортсменов 2021 года.

У мужчин лучшим был признан норвежский бегун Карстен Вархольм. 25-летний спортсмен стал победителем Олимпиады в Токио (Япония) в беге на 400 метров с барьерами. Кроме того, он установил мировой рекорд на Играх — 45,94 секунды.

У женщин лучшей спортсменкой года признали представительницу Ямайки Элейн Томпсон-Херу. 29-летняя бегунья на Олимпиаде в Токио завоевала сразу три золота. Она стала первой в беге на 100 метров, 200 метров и в эстафете 4х100 метров. Томпсон-Хера — пятикратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира-2015 в эстафете.