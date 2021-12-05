Легкоатлетка Ласицкене может пропустить соревнования в Германии из-за непризнания российских вакцин

Менеджер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Ольга Назарова сообщила, что спортсменка может пропустить старты в январе в Германии из-за того, что она вакцинирована от коронавируса препаратом, который не признается в Западной Европе.

«Предполагается, что Маша начнет международный сезон двумя стартами в Германии. Но возникла еще одна проблема. Дело в том, что там не только не признают российские вакцины от коронавируса, но даже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус их не устраивает. Им нужно, чтобы люди были привиты вакцинами, которые официально признаны в Германии.

Но делать еще одну прививку человеку, который ранее был вакцинирован «Спутником», незадолго до начала сезона весьма рискованно, я считаю. И мы очень надеемся, что к концу января в Европе признают российские вакцины», — цитирует Назарову ТАСС.

Старты в Германии пройдут 26 января в Котбусе и 28 января в Карлсруэ.