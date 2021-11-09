Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ответил на обвинения прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Пусть это останется на его совести до конца жизни. До самой могилы!» — цитирует Шляхтина Reuters.

Ранее Лысенко заявил, что в его дисквалификации виноваты чиновники ВФЛА.

В июле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского легкоатлета до 3 августа 2022 года за нарушение антидопинговых правил. Еще два года арбитры CAS решили сделать условными в связи с большой помощью, которую Лысенко оказал AIU в предъявлении обвинений Шляхтину и Артуру Карамяну.