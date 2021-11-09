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Шляхтин — об обвинениях Лысенко: «Пусть это останется на его совести до конца жизни»

20:07
Дмитрий Шляхтин. Фото AFP
Дмитрий Шляхтин. Фото AFP
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Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ответил на обвинения прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Пусть это останется на его совести до конца жизни. До самой могилы!» — цитирует Шляхтина Reuters.

Ранее Лысенко заявил, что в его дисквалификации виноваты чиновники ВФЛА.

В июле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского легкоатлета до 3 августа 2022 года за нарушение антидопинговых правил. Еще два года арбитры CAS решили сделать условными в связи с большой помощью, которую Лысенко оказал AIU в предъявлении обвинений Шляхтину и Артуру Карамяну.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/lifestyle/sports/russian-high-jumper-blames-officials-doping-suspension-tries-make-amends-2021-11-09/

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