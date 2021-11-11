Французский спринтер дисквалифицирован из-за лекарства для лечения астмы

Спринтер сборной Франции Тедди Атин-Венель дисквалифицирован на пять месяцев после того, как его проба, сданная на чемпионате мира 2017 года, в результате перепроверки дала положительный результат на противоастматический препарат сальбутамол.

Это лекарство в малых дозах можно применять даже без терапевтического исключения, однако содержание сальбутамола в анализах 36-летнего бегуна оказалось слишком высоким.

В результате аннулированы в том числе результаты сборной Франции в эстафете 4х400 метров, показанные на ЧМ-2017 в Лондоне. Правда французская четверка, в состав которой входил Атин-Венель, финишировала вне подиума, став восьмой. Реанализ был проведен еще в 2018 году, и с тех пор Тедди пытается доказать свою невиновность, уверяя, что лечился от астмы, используя лишь разрешенные терапевтические дозы.