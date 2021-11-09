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Допинг

Российский прыгун в высоту Лысенко обвинил представителей ВФЛА в своей дисквалификации

20:02
Данил Лысенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Данил Лысенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский прыгун в высоту Данил Лысенко считает, что в его дисквалификации виноваты чиновники ВФЛА.

В отношении Лысенко было заведено дело по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Это произошло в 2018 году. После этого он, как выяснилось, предоставил фальшивую справку о том, что не прошел допинг-контроль по независимым от него обстоятельствам. В частности, в справке была указана несуществующая больница. Спортсмен был дисквалифицирован на шесть лет, но позднее срок сократили до четырех лет.

«Конечно, я мог сказать нет, но я не сделал этого, — цитирует Лысенко Reuters. — Я слушал руководителей и решил поступить так, как они сказали. Я, конечно, знаю, что из-за этой ситуации пострадали невиновные атлеты. Мне очень жаль».

При сокращении срока дисквалификации было принято во внимание, что спортсмен дал показания на бывших чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и Артура Карамяна. После дела Лысенко россиян прекратили допускать на соревнования в нейтральном статусе.

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Евгений Петров все материалы автора
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