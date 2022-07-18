Фрейзер-Прайс победила на чемпионате мира по легкой атлетике в беге на 100 метров

Представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс выиграла забег на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Юджине (США).

Ямайская спортсменка преодолела дистанцию за 10,67 секунды и поставила новый рекорд чемпионатов мира. Второе и третье места заняли соотечественницы Фрейзер-Прайс — олимпийская чемпионка Шерика Джексон (10,73) и пятикратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон-Хера (10,81).

35-летняя Фрейзер-Прайс является трехкратной олимпийской чемпионкой по легкой атлетике. В 2008 и 2012 году ямайская спортсменка выигрывала золотую медаль Олимпиады на дистанции 100 м, на Олимпиаде в Токио стала обладательницей золота в эстафете 4x100 м.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских атлетов от международных соревнований, последовав рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).