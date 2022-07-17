Американец Керли стал чемпионом мира в беге на 100 метров

Американец Фред Керли выиграл финальный забег на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Юджине (США).

Спортсмен преодолел дистанцию за 9,86 секунды. 27-летний Керли во второй раз в карьере стал чемпионом мира и впервые выиграл золото на стометровке — до этого он выигрывал эстафету 4x400 м на чемпионате мира в 2019 году. Также американец становился серебряным призером на дистанции 100 м на Олимпиаде-2020 в Токио.

Остальными призерами стали еще два представителя США: Марвин Брэйси-Уильямс заработал серебро, а Трэйвон Бромелл — бронзу. Оба бегуна пробежали 100 м за 9,88 секунды, позиции были определены по итогам фотофиниша.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит с 15 по 24 июля.