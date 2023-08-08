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Шубенков: «Врачи мне не разрешали участвовать в чемпионате России. Но я поехал»

Шубенков рассказал, что врачи ему не разрешали ехать на чемпионат России
Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как шло его восстановление после травмы.

«Как быстро восстановится? Не говорить врачам, что собираюсь участвовать в соревнованиях (смеется). Вообще они мне не разрешали. Говорили, что месяц точно нельзя никаких физических нагрузок точно, бегать только трусцой и по чуть-чуть. И максимум это ноги покачать, а ни о каких соревнованиях и речи быть не могло. Но я поехал. Я злостный нарушитель», — сказал Шубенков в эфире «Россия 24».

22 июня 32-летний спортсмен сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце месяца Шубенкову была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

6 августа Шубенков стал вторым на чемпионате России в беге на 110 метров с барьерами.

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легкая атлетика
Сергей Шубенков
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