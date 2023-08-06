Киселев выиграл чемпионат России в беге на 110 метров с барьерами, Шубенков стал вторым

Анатолий Киселев завоевал золото в беге на 110 метров на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Челябинске.

Киселев пробежал дистанцию за 13,36 секунды. Вторым стал Сергей Шубенков (13,48 секунды), на третьей строчке — Константин Шабанов (13,62).

В забеге также принимал участие белорус Виталий Парахонько, который показал время 13,37, но его результат не идет в зачет чемпионата России.

Чемпионат России по легкой атлетике-2023 проходит в Челябинске с 3 по 6 августа.