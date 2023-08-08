Шубенков: «Сколько я в России не проигрывал, а тут раз и второе место. Обидно»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Челябинске. Он занял второе место в беге на 110 метров с барьерами.

«Учитывая травму и то, с какими приключениями я сюда добрался. Также учитывая то, как я после травмы восстанавливался и готовился, я скажу, что мой результат — 13,48, в принципе, то, на что мы и рассчитывали. Сказать, что доволен, не могу. Я не доволен. Я не ожидал, что он за 13,36 пробежит (Анатолий Киселев, который взял золото. — Прим. «СЭ»). Это, конечно, очень круто для него. В принципе, все, что у меня сейчас есть, я показал и реализовал. Проигрывать, конечно, обидно. Сколько я в России не проигрывал, а тут раз и второй», — сказал Шубенков в эфире «Россия 24».

Чемпионат России по легкой атлетике-2023 проходил в Челябинске с 3 по 6 августа.