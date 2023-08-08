Ласицкене приглашена на Финал серии «Королева российского спорта»

На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщается, что Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила wild card для участия в Финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

Президиум решил допустить победителей и призеров Олимпийских игр в Токио из России и Белоруссии до участия в Финале серии.

Спортсмены должны подтвердить свое участие, они будут допущены до соревнований вместе с восьмеркой атлетов, которые отбирались по итогам сезона.