Сборная России прерывает централизованную подготовку из-за коронавируса

Члены сборной России по легкой атлетике, находящиеся на централизованных сборах в Сочи, Кисловодске и Новогорске, вынуждены прервать подготовку к сезону и покинуть федеральные базы с 29 марта из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

О закрытии баз и вынужденном досрочном выезде на своих страницах в социальных сетях уже написали спортсмены Мария Аглицкая, Алена Лутковская, Екатерина Реньжина, Андрей Фарносов, Анжелика Сидорова.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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