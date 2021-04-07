Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года

Олимпийские чемпионы по легкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Срок отстранения спортсменов берет отсчет с 7 апреля 2021 года.

Все результаты, достигнутые Антюх с 30 июня 2013 года до начала срока дисквалификации, аннулируются со всеми вытекающими последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, очков и денежных призов. То же самое касается Сильнова, начиная с 8 июля 2013 года.

Также CAS сообщил о восьмилетней дисквалификации призерки зимнего ЧМ-2006 в беге на 800 метров Елены Соболевой, чьи результаты с 1 мая 2011 года до начала периода ее временного отстранения 15 декабря 2016 года аннулированны. Серебряный призер Универсиады-2013 в метании молота Оксана Кондратьева отстранена на четыре года с аннулированием результатов со 2 июля 2013 года до начала срока дисквалификации.

На Олимпиаде-2012 Анюх завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами, а также бронзу на 400 метров и серебро в эстафете на этой же дистанции, однако последней награды была лишена из-за дисквалификации российской команды после положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

Сильнов на Олимпиаде-2008 завоевал золотую медаль в прыжках в высоту.