CAS сократил дисквалификации легкоатлетов Ухова, Галицкой, Кондаковой и Школиной

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил сроки дисквалификации российских легкоатлетов Ивана Ухова, Екатерины Галицкой, Юлии Кондаковой и Светланы Школиной. Об этом сообщается на официальном сайте организации 7 апреля.

В результате рассмотрения апелляций CAS снизил срок дисквалификации Ухова, Школиной и Кондаковой с четырех лет до двух лет и 9 месяцев. Галицкой — до трех лет. При этом аппеляция Люкмана Адамса была отклонена, срок его дисквалификации по-прежнему составляет четыре года.

В феврале 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по итогам расследования под руководством Ричарда Макларена признало виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов. В этот список вошли: Иван Ухов, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Светлана Школина, Анна Булгакова, Иван Юшков, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Люкман Адамс, Вера Ганеева и Татьяна Фирова.