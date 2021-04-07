Седову лишили бронзы чемпионата России-2015 за нарушение антидопинговых правил

Бронзовая медалистка чемпионата России в помещении 2015 года в беге на 5000 метров Елена Седова лишена медали из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

«На основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства «РУСАДА» №?58/2021 от 25 февраля 2021 г. (исх. МВ-1141 от 30 марта 2021 г.) Всероссийская федерация легкой атлетики применяет по отношению к Седовой Елене (бег 5 км, 10 км, Новосибирская область) санкцию за нарушение п. 2.1 соответствующей редакции Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у Спортсмена») в виде аннулирования результатов, достигнутых спортсменкой на чемпионате России 2015 года по легкой атлетике в помещении», — говорится в заявлении на сайте ВФЛА.