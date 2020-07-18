Наследие ЧМ-2018, зарплаты из федерального бюджета, нулевая терпимость к допингу. Что Шубенкову ответили в Минспорта

Министерство спорта РФ прислало ответ чемпиону мира в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову. Ранее Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова опубликовали открытое письмо Президенту РФ, выразив обеспокоенность ситуацией в российской легкой атлетике. Спортсмены отметили, что уже пропустили Олимпиаду-2016 и рискуют не принять участие и в Играх в Токио.

Публикуем полный ответ Минспорта, который Шубенков опубликовал в сториз Instagram.

«Необходимо признать, что на текущий момент в российской легкой атлетике возникла кризисная ситуация как внутри страны, так и на международной арене. В связи с обстоятельствами, возникшими в результате «антидопингового скандала», Минспорт России и все российское спортивное сообщество обеспокоены будущим чистых атлетов и их возможностью выступать на международных соревнованиях в ближайшем будущем.

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» развитие одного или нескольких видов спорта отнесено к компетенции общероссийских спортивных федераций.

Приказом Минспорта России от 06.05.2020 №350 аккредитована и наделена статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «легкая атлетика» Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее ВФЛА, Федерация).

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-Ф3 «Об общественных объединениях», вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанным федеральным законом.

Кроме того, Минспорт России не наделен функциями по контролю и надзору в установленной деятельности.

Соответственно, общественные организации самостоятельно принимают решение о направлении развития в рамках своей деятельности.

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» Минспортом России ведется работа по созданию и модернизации объектов спортивной и инфраструктуры.

Кроме того, концепцией наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.07.2018 №1520-р, предусмотрены мероприятия по адаптации тренировочных площадок, в том числе мероприятия по устройству легкоатлетических беговых дорожек и поставке легкоатлетического оборудования в регионы Российской Федерации.

Дополнительно, Минспортом Росии предусмотрен объем ассигнований за счет средств федерального бюджета на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий по легкой атлетике, а также на материально-техническое обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации по легкой атлетике (далее — сборные команды).

В рамках выделенных лимитов ВФЛА самостоятельно планирует подготовку спортсменов спортивных сборных команд и их участие в спортивных соревнованиях.

Также, за счет средств федерального бюджета осуществляются выплаты по заработной плате, премиям и иным дененым вознаграждениям тренерам, специалистам и спортсменам сборной команды.

Иных источников финансирования Федерации из средств федерального бюджета на данный момент Минспортом России не предусмотрено.

Таким образом, Минспорт России оказывает содействие по организации планомерной и комплексной подготовки сборных команд и развитию легкой атлетики в субъектах Российской Федерации, в рамках возложенных на него задач и функций.

Несмотря на оказываемую поддержку, ключевым элементом в процессе выхода из кризисной ситуации является усиленная работа ВФЛА, направленная на полноценное восстановление членства Федерации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и участие в международном легкоатлетическом сообществе.

Критически важным является продолжение работы ВФЛА в тесной координации с World Athletics по формированию культуры нулевой терпимости к допингу, обеспечению антидопингового образования, развитию легкой атлетики в духе олимпизма. При этом необходимо учитывать, что права чистых спортсменов являются главным приоритетом всех спортивных организаций — участников олимпийкого движения.

В свою очередь Минспорт России в рамках компетенции осуществляет постоянное взаимодействие с ВФЛА по указанным проблемам и вопросам дальнейшего развития Федерации".

Заявление подписано заместителем министра спорта РФ Одесом Байсултановым.

Сам Шубенков прокомментировал письмо: «В двух словах: мы очень обеспокоены и в рамках закона помогаем, но остальное давайте сами».

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. Пока такой статус не получил ни один спортсмен. ВФЛА должна была выплатить 5 миллионов долларов штрафа до 1 июля за причастность к фальсификации документов по делу Данила Лысенко, но в срок штраф не был выплачен. На данный момент россияне не могут выступать на соревнованиях в любом статусе.