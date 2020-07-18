Минспорта ответил на открытое письмо Шубенкова Путину по поводу ситуации в легкой атлетике

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков опубликовал письмо от Министерства спорта РФ. Ранее Шубенков вместе с Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой написали открытое письмо Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию в российской легкой атлетике.

Ответ из Минспорта Шубенков выложил в сториз Instagram. В письме он подчеркнул красным написанное в кавычках словосочетание «антидопингового скандала» и лаконично прокомментировал: «Пришел ответ от Владимира Владимировича. В двух словах: мы очень обеспокоены и в рамках закона помогаем, но остальное давайте сами». В конце письма он добавил человечка, разводящего в стороны руками.

Ответ Минспорта РФ на открытое письмо Сергея Шубенкова Владимиру Путину pic.twitter.com/MfH9OhYdFI — Великий Твитсби (@greattvetor) July 18, 2020

Ответ Минспорта РФ на открытое письмо Сергея Шубенкова Владимиру Путину, часть 2 pic.twitter.com/7IePmlmd4g — Великий Твитсби (@greattvetor) July 18, 2020

Полный текст письма Сергею Шубенкову из Минспорта

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. Пока такой статус не получил ни один спортсмен. ВФЛА должна была выплатить 5 миллионов долларов штрафа до 1 июля за причастность к фальсификации документов по делу Данила Лысенко, но в срок штраф не был выплачен. На данный момент россияне не могут выступать на соревнованиях в любом статусе.