Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене обратилась к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Она опубликовала в Instagram обращение, к котором присоединились также Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков.

«Руководству ВФЛА. Перед Новым годом члены комиссии спортсменов ВФЛА (многие из них только недавно узнали о том, что они уже много лет являются членами данной комиссии) хотели провести заседание. Но на днях в СМИ появилось сообщение о снятии с Марины Купцовой обязанностей председателя Комиссии спортсменов (при этом фамилии нового председателя названо не было). А в субботу (28 декабря) состав Комиссии спортсменов с сайта ВФЛА попросту исчез.

Дабы наша инициатива не была объявлена ВФЛА нелегитимной, мы решили изложить свои мысли и вопросы к руководству федерации в этом открытом письме (копия письма направлена и в ВФЛА). 1. Президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства, ориентировочно на конец января. И тогда у нас (атлетов) сохранялись бы шансы на международный зимний сезон. Почему это не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ — так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, не выдерживает никакой критики!

2. Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён? Кому вы писали? Кто вел переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий)? И когда?

3. Минспорт РФ поставил перед ВФЛА задачу до 3 декабря во взаимодействии с РУСАДА разработать и утвердить «дорожную карту» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Но она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц. «Карту» предложенную РУСАДА мы давно уже видели. Где «карта» ВФЛА и что в ней? Где итоговый вариант? Где мы можем с ним ознакомиться? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации «дорожной карты» несет ответственность?

4. До 11 декабря вы должны были подготовить ответ AIU, связанный с обвинениями ВФЛА касательно «дела Лысенко». Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Но чуть позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу, и всех нас сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить?

С нетерпением ждем ответов.

С глубоким уважение ко всем спортсменам, тренерам и любителям легкой атлетики, члены комиссии спортсменов ВФЛА Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене", — говорится в тексте обращения.