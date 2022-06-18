Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Чебоксарах

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на турнире «Мемориал Игнатьева» в Чебоксарах. Спортсменка показала результат 1,91 метра.

Второе место по лучшим попыткам заняла Мария Кочанова с результатом 1,88 метра, третье — Татьяна Ермаченкова (1,88).

29 мая Ласицкене одержала победу на командном чемпионате России, который проходил в Сочи, с результатом 1,94 метра.

7 июня россиянка заняла первое место на Мемориале братьев Знаменских в Москве, преодолев планку на высоте 1,91 метра.

13 июня олимпийская чемпионка показала третий результат на турнире по прыжкам в высоту в рамках Недели легкой атлетики в Москве (1,85).