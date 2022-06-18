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Сегодня, 18:54

Ласицкене пожаловалась на организацию турнира в Чебоксарах

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене осталась недовольна организацией турнира «Мемориал Игнатьева» в Чебоксарах.

«Дул сильный ветер, поэтому много сил тратилось на борьбу с ним. Из-за этого не все установки смогла выполнить. Болельщиков на трибунах практически не было, трансляция не велась, онлайн-результаты были не доступны. Жаль, что Всероссийская федерация легкой атлетики в очередной раз взяла паузу в улучшении качества российских турниров, а этого делать нельзя», — сказала Ласицкене ТАСС.

Ласицкене в субботу заняла первое место на Мемориале Игнатьева. Спортсменка показала результат 1,91 метра.

Источник: https://tass.ru/sport/14965319
Мария Ласицкене (Кучина)
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Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Чебоксарах
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