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Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

17:00
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

За продление отстранения выступили 126 делегатов, представляющих национальные федерации, против проголосовали 18 членов конгресса. 34 делегата воздержались от голосования.

Ранее совет World Athletics рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение всероссийской федерации продлевалось более 15 раз.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12952273

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