Умер двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике в составе сборной СССР Леонид Бартенев

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Леонид Бартенев скончался в возрасте 88 лет, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Леонида Бартенева, а также всей легкоатлетической общественности», — говорится в заявлении ВФЛА.

Бартенев становился серебряным призером Олимпиады в 1956-м и 1960 году в эстафете 4x100 метров. После завершения карьеры спортсмена Бартенев начал тренерскую деятельность и стал заслуженным тренером СССР.