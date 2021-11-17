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Умер двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике в составе сборной СССР Леонид Бартенев

16:57

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Леонид Бартенев скончался в возрасте 88 лет, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Леонида Бартенева, а также всей легкоатлетической общественности», — говорится в заявлении ВФЛА.

Бартенев становился серебряным призером Олимпиады в 1956-м и 1960 году в эстафете 4x100 метров. После завершения карьеры спортсмена Бартенев начал тренерскую деятельность и стал заслуженным тренером СССР.

Дополнительная информация:

https://rusathletics.info/140597

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Иван Торопцев все материалы автора
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