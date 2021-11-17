В Госдуме прокомментировали продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал продление отстранения Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Несмотря на то что отстранение ВФЛА снова продлено, мы видим, что международная федерация отмечает прогресс в восстановлении. ВФЛА совместно с Министерством спорта проделали большую работу, чтобы добиться прогресса в процессе восстановления. И сейчас мы получили хороший сигнал, который нужно сохранить и продолжить активную работу. А то уже сложилось ощущение, что отстранение наших легкоатлетов длится вечно, не одно поколение спортсменов уже пострадало из-за этого.

Считаю, что руководству ВФЛА нужно решительно взяться за выполнение оставшихся критериев, чтобы к весне 2022 года у World Athletics не было других вариантов, кроме как восстановить в правах наших спортсменов. Здесь дело касается новых поколений наших спортсменов, и их будущее мы не можем ставить под угрозу», — сказал Свищев.

Ранее конгресс World Athletics принял решение о продлении отстранения ВФЛА. Она была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение всероссийской федерации продлевалось более 15 раз.