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Сегодня, 20:12

Кениец Киптум установил новый мировой рекорд на марафонской дистанции

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Келвин Киптум.
Фото USA Today Sports

Кенийский бегун Кельвин Киптум выиграл Чикагский марафон.

Спортсмен установил новый мировой рекорд на марафонской дистанции — 2 часа и 35 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Элиуде Чипчоге (2 часа, 1 минута и 9 секунд). Чипчоге показал этот результат 25 сентября 2022 года в Берлине.

23-летний Киптум выиграл второй забег в серии главных марафонов планеты, до этого он побеждал в Лондонском марафоне в апреле 2023 года.

В Чикагском марафоне принял участие двукратный чемпион России Степан Киселев, он занял 20-е место с результатом 2 часа, 13 минут и 26 секунд.

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