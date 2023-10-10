В Министерстве спорта РФ назвали продуктивной работу ВФЛА

Заместитель министра спорта Алексей Морозов высказался о работе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на открытии выставки, посвященной 135-летию отечественной легкой атлетики.

«Легкая атлетика один из самых популярных видов спорта в России. Более один миллион человек систематически занимаются легкой атлетикой, 1423 отделения работают в стране. ВФЛА работает сейчас продуктивно, делая целый ряд соревнований. Это один из самых доступных видов спорта, заниматься легкой атлетикой стало модно», — сказал Морозов.

Сегодня, 10 октября, в Государственной думе состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 135-летию отечественной легкой атлетики.